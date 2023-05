Un sistema de baixa estopa com l’espanyol permet portades als diaris ultra de la dreta rància espanyola a Madrid o a La Vanguardia a Catalunya llençar acusacions tant miserables com que Pedro Sanchez es ETA fent una giragonsa amb diversos conceptes sense cap rubor.

Efectivament, aquest esperpent arriba a la conclusió ja que EH Bildu ha donat suport al PSOE en moltes ocasions a Madrid aquesta legislatura i com que ara a les municipals presenta 44 condemnats per delictes de terrorisme, i concretament 7 d’ells amb delictes de sang, ja tenim el poti poti creat per misèries intel·lectuals que tracten a la societat d’autèntics imbècils mentals.

Els mitjans aboquen el tema i aquest seria el nivell d’unes eleccions i un sistema de partits en una democràcia mediocre com l’espanyola. Primer de tot caldria dir que apart dels 7 esmentats la resta son condemnes per coses menors que ja han complert i per tant tenen els mateixos drets que qualsevol ciutadà, pel que fa als 7 la qüestió és més delicada, però en una societat normal si han pagat amb la justícia no hauria de ser un problema la seva participació política com qualsevol ciutadà, desprès s’ompliran la boca de que la presó es per la reinserció a la societat, es veu que per aquests no és vàlid. Apart acusar al partit dels GAL de ser ungla i carn amb la banda terrorista ETA, quan fent us dels fons reservats van creat una banda terrorista d’Estat amb tortures i sang a la seva esquena per lluitar contra la mateixa, al més pur estil de qualsevol Dictadura, precisament el PSOE no seria cap exemple de partit democràtic i de respecte a l’Estat de dret i als drets humans.

De totes maneres el cinisme dels acusadors arriba lluny, ja que no diuen res de la candidatura de la Falange a Bilbao on qui l’encapçala es un ultra tacat de sang per l’assassinat de cinc advocats laboralistes el 1977, sentenciat a 193 anys dels quals es van convertir amb 14, o també de l’ascens a tinent general de la Guàrdia Civil Arturo Espejo, un dels implicats en les tortures i mort de Zabalza el 1985 a Intxaurrondo. Aquests dos personatges, assassins i miserables son totalment obviats i carregats de legalitat davant les acusacions abans esmentades. Es la prova de la falsa transició, dels guanyadors i els vençuts que evidentment no es van rectificar mai ja que simplement la democràcia espanyola es una broma macabra de mal gust.

Gent de baixa estopa.