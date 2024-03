Terrorisme a la carta.

Sense categoria

La decisió del Tribunal Suprem d’obrir una causa per terrorisme al President Puigdemont i al diputat Ruben Wagensberg pel Tsunami Democràtic segueix el fil de la paranoia d’un poder judicial espanyol que segueix descontrolat i que demostra que la Llei d’Amnistia no es res més que paper mullat.

Efectivament, la sala de Marchena, un vell conegut per la sentència esperpèntica del Govern de la Generalitat del 2017 i la farsa que va suposar aquell judici, admet que el President no va fer cap actuació concreta ni va donar cap ordre per provocar aldarulls, i se l’encausa per omissió i no haver utilitzat el seu carisma per aturar-ho. De fet equipara el Tsunami democràtic amb la Kale Borroka i parla alegrement de terrorisme dient que no pot ser un fenomen estàtic, sinó que s’amplia de manera gradual en un ampli ventall d’activitats. Qualifica per exemple la concentració a l’aeroport com terrorisme i fins hi tot torna a treure el mort occidental per relacionar-lo amb el mateix.

Esquerra diu que aquesta decisió no ha d’entorpir la negociació de l’amnistia i consideren l’aprovació més urgent que mai. Junts ens diu que mirant d’interferir la voluntat del legislador i posen en joc l’estat de Dret de l’Estat.

Crec que evidentment s’ha d’aturar aquesta farsa i per seguir qualsevol negociació exigir al legislatiu i executiu que aturi el poder judicial i el torni a posar en el lloc que li pertoca, inhabilitant una sèrie de jutges perillosos per qualsevol democràcia i que no poden estar exercint. Si això no passa la retirada de Madrid seria el desitjable, tots sabem que no passarà, però retirar el suport al Govern seria un toc d’atenció, per cert sabem que tampoc passarà. Aprovar una llei no vol dir absolutament res, son les conseqüències de la mateixa el que te valor, i tots veiem que amb un poder judicial espanyol paranoic des del 2017 els efectes no seran els dessitjats. Respecte posar en joc l’Estat de Dret no cal enganyar més a la societat, aquest fa molt de temps que no existeix i per tant no el pot interferir. Encausar algú per omissió és tant esperpèntic que sobren les paraules i la croada malaltissa contra l’independentisme no pot equiparar el Tsunàmi al Terrorisme com ens volen vendre, per molt que vulguin fer comparacions totalment fora de lloc i que aprofiten també que desprès dels atemptats de les torres bessones a Estats Units, molts drets han saltat pels aires i el control a la mateixa societat ha estat molt mès rìgid amb una falsa coartada del tot s’hi val.

Terrorisme a la carta.