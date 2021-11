Simplement la justícia.

Quan Estat es construit sobre els fonaments foscos del passat i quan una nació submisa no te dignitat, els esdeveniments passen a ser molt surrealistes com hem vist recentment aquí o allà en dos casos amb punts en comú.

Ahir el Govern espanyol anunciava un projecte de llei de la Memòria que acota la lleis d’ammnistia del 1977 i eventualment podria jutjar crims del franquisme. Avui veiem portades de diaris molt enfadats per la proposta, recordant l’esmentada llei del 77 amb el socialisme de Felipe Gonzalez al capdavant validant aquell oblit i punt i final. Acusant de voler dinamitar el llegat de la Transició, allò que en diuen l’esperit de la Transició modelica.

Per altra banda l’Ajuntament de Sant Cugat volia declarar Pablo Llarena persona non grata, aquesta proposta ha estat tombada amb el vot contrari d’Esquerra Repúblicana amb l’excusa de que no volen medir el grau d’independentisme de cada partit i que el seu partit lliçons les justes amb aquest tema, criticant la política de gestos que no porten cap benefici a l’independentisme.

Realment, fa tuf de feixisme aquests mitjans escandalitzats per voler fer una cosa tant normal com poder jutjar els autors de crims contra la humanitat i tortures a la població amb un nul respecte als drets humans. La farsa de la Transició amaguen que va ser dirigida precisament per aquest règim criminal i que per tant va impedir qualsevol judici futur i alhora deixar totes les famílies franquistes en el poder, en els mateixos llocs en les teoriques estructures democràtiques com hem anat veient tant amb la justícia, com estructures polítiques, com l’anomenat deep state que controla aquesta democràcia podrida. De fet una llei que en el seu sistema judicial certifica que no hi va haver cop d’Estat i que Franco era el cap d’Estat el 1936 per exemple.

El que es proposa es una cosa tant normal com adaptar la llei del 1977 al dret internacional que preveu que aquest crims contra la humanitat no prescriuen com es normal. Una cosa tant elemental que l’estructura corrupta i podrida amb tics democràtics hauria de quedar com el que es, una gran farsa on una Dictadura feixista ha dirigit la seva transició fins els nostres dies sense cap culpa pels seus crims i la col·laboració de tot el sistema establert des dels Tribunals als partits polítics.

En el segon cas, voler declarar persona non grata aquest jutge corrupte i amb una ideològia com ha quedat clar amb els seus afers amb la classe política independentista, seria el més normal, no es cap competició entre partits, ni buscar cap benefici, simplement dignitat, i sí, d’això potser unes quantes lliçons no anirien gens malament.

Simplement la justícia.