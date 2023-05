Diu el diccionari que Racisme, és el fet d’afirmar que la gent de diferents ètnies difereix en valor, que les diferències poden ser amidades o catalogades jeràrquicament, i que en resulta l’avavantatge econòmic, polític i social d’un grup en relació als altres.

Aquest cap de setmana en el partit de futbol a València entre l’èquip local i el Reial Madrid, en vam tenir una mostra. El jugador blanc Vinicius va senyalar amb el dit un espectador que li havia dit insults racistes i davant els cantics de les grades va valorar abandonar el camp. De fet posteriorment en una tangana va agredir a un jugador de l’èquip valencià i va ser expulsat encarant-se al sortir amb el públic i la senyal de dos dits en referència a la segona divisió.

Le acusacions posterior del jugador a la Liga i comportant-se com la víctima de totes les batalles i el defensor d’aquesta batalla del racisme, amb suport de molts dels mitjans miserables que ho poden justificar tot fan riure per no plorar. Caldria dir que aquest jugador si no fos jugador de l’èquip blanc i a la Lliga Espanyola hauria rebut moltes expusions, però com molts altres casos en l’èquip protegit pel Règim tot s’hi val i així es converteix una situació anormal en normal. Tots veiem partit rera partit com independentment de la qualitat del jugador com a persona la seva qualitat es sota zero, burles als rivals, mala educació i provocació amb tothom, agressions que son obviades cada cap de setmana i un gran victimisme que alimenta aquest odi que transmet i com es consentit va alimentant les ganes dels rivals. Que ara es presenti com la victima del racisme em sembla demencial. En contra evidentment de la falta de respecte a qualsevol, però un professional ha d’estar per damunt de qualsevol crit d’alguna aixelabrat d’una grada i alhora ha de predicar amb l’exemple. La seva actitud i fets si que son de racisme per la resta de jugadors, ja que te bula per fer segons quines coses sense sanció que la resta no tenen.

Per tant rebre la seva medicina un cop no em sembla cap disbarat. Alhora diria que Espanya es un país racista per definició amb un pensament únic que fa que ser català no es el mateix que ser extremeny per exemple, ni amb el tracte econòmic, ni cultural, ni social. No cal treure exemples sobre la llengua, les inversions o els drets socials per afirmar el racisme espanyol. Per tant no es estrany que aquests fenomen sigui més ample que en llocs més civilitzats.

Per últim respecte aquest jugador, cap llàstima, primer s’ha de ser persona i posteriorment hi ha el dret a queixa.