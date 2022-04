Aquells que encara es van creure que el nou líder Popular, Núñez Feijoo era una persona moderada i que aportaria calma i transparència a les institucions per part del seu partit, ja veuren que amb el pacte de Govern confirmat a Castella i Lleó, res ha canviat.

El president ja investit de Castella i Lleo, el Popular Fernández Mañueco ho ha estat abraçat a VOX, que entrarà en el seu Govern amb la vicepresidencia, tres conselleries i la Presidència de la Cambra, cosa que ha qualificat com un valor que permetrà millorar la qualitat democràtica. Per cert un pacte que es podria repetir en altres comunitats properament.

Allò que sembla preocupar en altres Estats europeus amb la pujada de l’ultra dreta i on es parla sempre de cordons sanitaris i de cap pacte amb ells per mantenir-los a ratlla, a Espanya es la normalitat total. Un partit feixista com VOX amb el programa retrograd que defensa i que atempta contra la llibertat de la societat es blanquejat i tractat com qualsevol altre. De fet seria normal, ja que els dos principals partits espanyols i que s’han repartit el poder des de la falsa transició, els Populars i Socialistes son partits creats pel Franquisme i allunyats dels estandards democràtics en qualsevol lloc democràtic. Personatges com Fraga, Aznar, Gonzalez, Guerra i molts d’altres son alguns dels seus lideratges i que com tots sabem la democràcia no seria el seu fort. Partits amb aquest vagatge conviuen amb el feixisme com si tal cosa i ara veiem com fins hi tot li donen poder a les institucions. Es la democràcia espanyola en estat pur.

No ens enganyem, aquests populismes feixistes estan a l’alça precisament perquè aquells partits tradicionals que havien de conservar els valors democràtics i comportar-se com a tals, simplement s’han aprofitat del sistema i s’han allunyat de la societat que representen creant una indefensió a la ciutadania i una indignació creixent on el populisme sempre te les de guanyar.

Es el preu que s’ha de pagar per no haver deixat enrere una Dictadura i simplement haver-la blanquejat amb una falsa democràcia que ens portarà els seus monstres i deixarà sense arguments per exemple aquells que veien en Feijoo un element diferent, i no, es més del mateix amb diferent discurs.

La qualitat democràtica.