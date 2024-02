MESQUINESA CONSTANT

Sense categoria

No hi ha dubte que en una societat normal, aquesta es mereix un respecte i no ser tractada d’estupida constantment per una classe política que viu per damunt del bé i del mal sense cap control i un sistema que nomes busca adoctrinar la societat.

Per una banda la crida del President Aragonès a Junts i Comuns pels nous pressupostos dient que que ningú que vulgui avançar s’hi pot oposar, i intentant amagar el màxim el nou gripau que s’ha empassat amb el Hard Rock dient que costaria més car anul·lar pel tema de les indemnitzacions a pagar. De fet caldria dir que s’hi realment vol avançar i disposar de tots els recursos amb un Pressupost a l’alçada del que els ciutadans aporten i es mereixen, el 2017 en tenien una gran oportunitat i finalment la van rebutjar tornant on estavem amb les queixes de sempre, aixì que no ens insulti la intel·ligència dient que tots voldriem un pressupost d’un Estat, ara ja no ho pot dir, van fer marxa enrere i no ho van culminar. Pel que fa al Hard Rock es va presentar sempre com una línia vermella dels repúblicans que es veu ja no existeix, cosa incoherent en una democràcia i apart els mateixos promotors han dit que no hi havia tal indemnització, màxim amb un judici uns 40 milions, o sigui una mentida per cobrir un altre mentida, com diuen sempre plou sobre mullat.

En un altre terreny i concretament al Parlament Europeu la ultra Dolors Montserrat amb el seu odi a la llengua catalana i promocionant la missió a les escoles catalanes per redactar un informa contra l’immersió lingüistica i una persecució al castellà que nomes viu a la seva ment, ara amb resposta a un ciutadà grec de la minoria turca a Grècia que reclamava una educació bilingüe en grec i turc pels infants d’aquesta minoria ha admès que la Unió Europea no te competències per legislar sobre sistemes educatius dels Estats membres ni per revisar-los. Per tant queda constatat que la seva mesquinesa infinita ha malbaratat diner públic i seria normal la seva dimissió immediata que ja avanço no serà i seguirà com si res amb la seva croada contra la llengua catalana amb els diners dels europeus en aquest cas.

En darrer terme i pel que fa al sistem al Regne Unit sabem que la pel·licula Mary Poppins ja no es apta per tots els públics per ús de llenguatge disriminatori. Una obra de 1964 que ara passa a categoria de control parental per menors de 8 anys. Ens diuen que utilitza una paraula considerada despectiva per als khoikohi, un poble nòmada del sud-oest d’Àfrica. Colonitzada pels holandesos els van anomenar hotentots terme que vol dir tartamut, els anglesos van adquirir la paraula i amb el temps ha passat a ser un terme pejoratiu i apareix dos cops al principi de la pel·licula. Un altre cas de reinterpretació de les obres de la cultura, cosa ja de per si esperpèntica, ja que el context i el moment de cada obra es fonamental, i es tractar a la gent d’imbècil intentar anar modificant les pel·licules, llibres o altres obres en base al criteri d’ara mateix que està en constant evolució. Una nova presa de pel.

Una mesquinesa constant.