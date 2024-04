MAREJANT LA PERDIU

Sense categoria

A les portes de la campanya oficial catalana, el President Aragonès presentarà la proposta de referèndum a l’escocesa, amb un informe per encaixar aquest dins la Constitució espanyola.

Aquest informe elaborat per un grup d’experts, molts ja questionats en el seu dia per les seves opinions prèvies contra el dret a decidir dels catalans. Desprès d’analitzar l’informe jurídic, aposta per un referèndum acordat a l’escocesa entre la ciutadania de Catalunya. Un referèndum d’inici que posi en marxa el procés d’independència que s’hauria de desplegar. Un pronunciament amb un si o un no i posteriorment el camí per implementar el resultat acordat. Aquesta proposta consultaria a la ciutadania sobre que el Parlament inicies un procés de reforma constitucional que podria contemplar la independència o una acomodació nova dins l’Estat. Segons deia el President la implementació pot comportar vies que no son opció del Govern com la consulta a la resta de l’Estat, amb l’argument que caldria reforma de la Constitució i ratificació de tot l’Estat per fer-ho possible.

Un nou parany en portes electorals de propostes repetitives, electoralistes i inviables per si no fos poc. De fet potser caldria recordar que els catalans ja vam votar el 2017 amb majoria per la independència per cert i unes lleis del Parlament que l’amparaven i que ara sembla que volen que siguin paper mullat. La no implementació del resultat dels mateixos que ara ens proposarien un embolic en forma de referèndum per modificar una Constitució que ja es va intentar de totes les vies possibles durant el procés que va culminar el 2017 precisament pel fracàs de totes les vies estudiades. Un referèndum no es possible a la Llei fonamental espanyola, no per la part juridica, que evidentment ho seria, sinó per la voluntat política i aquesta es molt clara i no canviarà. Arriben a pensar en un referèndum per donar via verda a demanar aquesta reforma i especulen que si ho fos, que com dic no serà, una ratificació a nivell estatal, tot un desgavell i presa de pel intolerable i que no es mereix la societat catalana.

Donant voltes i voltes sobre el mateix en un bucle infinit que no crec cap territori que vulgui la independència hagi hagut de suportar. La clau com es va demostrar el 2017 es que no es van atrevir a donar el pas definitiu en el moment culminant i ara ni volen ni saben com reprendre el camí, donant tombs i tombs a propostes impossibles per la seva incapacitat dels nostres partits i la seva nul·la voluntat.

Simplement, marejant la perdiu.