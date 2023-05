LA VERGONYA

Ahir el Barça va guanyar la lliga de futbol, una competició que ja tenia al sac però calia acabar de donar la raó a les matemàtiques i deixar-la finiquitada. Un bon partit al camp de l’Espanyol i amb aquesta solvència va acabar tot.

Malauradament la notícia va venir desprès, quan coincidint amb el final del partit, i amb la lògica celebració dels jugadors blaugranes, entre abraçades, salts i finalment la famosa rotllana que va començar a girar amb les èpoques de Guardiola i que segueix ben viva quan es guanya un títol. Una celebració que en cap moment va mirar a la grada, ni hi va haver cap gest que pogues donar a entendre una burla o ofensa al públic de l’Estadi. De totes maneres des d’un sector del mateix uns aficionats, crec que aquesta paraula no els defineix, més aviat seria la paraula salvatge, van envaïr el Camp per anar a agredir als jugadors començant a tirar anuncis, camares televisives i el que trobaven, provocant la fugida ràpida dels jugadors i la intervenció de les forces policials per aturar-los. Una imatge trista i que mereix un càstig exemplar.

Escoltant alguns d’aquests periodistes miserables de programes televisius o fins hi tot persones relacionades amb l’Espanyol vaig escoltar la paraula provocació dels jugadors del Barça per justificar el que no te justificació i realment tot forma part de la mateixa història. Tothom va veure, com deia que cap gest dels jugador que el seu únic pecat va ser celebrar que havien guanyat i això ara en aquest societat estranya que ens tenen es veu que també es una provocació, una mica a l’estil de quan un jugador fa una gran jugada que deixa amb evidència a altres jugadors també es titllat de provocador i així anem construint un relat del món a l’inreves que malauradament es va imposant dins una societat malalta i influenciable.

A l’esport s’ha de saber guanyar i també perdre, i s’ha de plorar la derrota i celebrar la victòria amb normalitat. Aquests feixistes que segur que el club coneix i que sempre es comporten igual, feixistes que res tenen a veure amb l’esport, haurien de ser erradicats dels camps com per exemple el Barça va fer, sinó el club passa a ser còmplice dels mateixos, i per tant espero una forta sanció per aquest club per deixar de barrejar falta de respecte amb normalitat.

Una vergonya més per aquest club, que va demostra que el tema dels valors, li va molt gran.