LA RESPOSTA IMMEDIATA

Em sembla tant cínic i esperpèntic la proposta del Govern català sobre l’acord de claredat que crec val la pena insistir-hi en base ara a la resposta que bé de les Espanyes i que crec que deixa ben clar, si es que calia aquesta burla a la ciutadania catalana.

La ministra d’Hisenda espanyola ha dit ben clar que mentre governi Pedro Sanchez no hi haurà cap referèndum d’autodeterminació a Catalunya, mès clar l’aigua, i que deixa constància del gran caràcter democràtic del president espanyol i dels partits anomenats d’esquerra, crec que amb l’alternativa Popular i VOX ja no hi compten. Pel que fa al PSC, Alicia Romero també dona la seva negativa i diu que votar no resol res, textualment amb aquestes paraules.

Deixant sempre clar la burla de la proposta com una manera de passar un any perdent el temps per no canviar absolutament res, la reacció reforça encara més el caràcter excepcional de partits i representants allunyats de qualsevol esquema democràtic. Crec que la frase que votar no resol res es impensable en qualsevol representant democràtic de la Unió Europea. Una nova prova de la democràcia de baixa qualitat espanyola i de representants que sense cap pudor no representen a ningú més que a ells mateixos i menysprean a la societat que els ha votat amb total impunitat.

Votar, és exactament l’essència de la democràcia, la decisió dels ciutadans hauria de ser sagrada i la validació més clara sobre qualsevol tema, sense por a cap resposta i on els representants simplement ho han d’executar, ells serveixen i obeeixen a la ciutadania, no pas a l’inrevés. Votar ho soluciona tot, dona la paraula i deixa que la base de tot imposi la seva opinió per majoria per seguir amb el projecte de qualsevol societat. Dir votar no resol res dona fe del caràcter feixista d’aquest partit on la ciutadania li fa nosa i ells decideixen que es vàlid i que no.

Respecte el Govern espanyol, no ha canviat de posició mai, els partits del 155 amb les seves diferents formes, son simples instruments de la falsa transició al servei simplement de la unitat d’Espanya per damunt de tot i de la perpetuació del règim anterior que continua ostentant els fils del poder com hem pogut comprovar amb la nul·la separació de poders existent. Diferència democràtica entre partits de l’engany dreta i esquerra es zero, i ho sabem a pesar de la ficció que alguns encara es volen fer creure.

Vist això, nomes esperem una rectificació i la retirada de la proposta d’acord de claredat per part del Govern català, més que res per higiene democràtica i per respete al poble que els ha votat.