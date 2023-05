La broma de rodalies.

El nou caos de rodalies, malauradament ja es una broma macabra que dia si i dia també ens hem acostumat amb aquest servei del tercer món a preu del primer món i on la gent es la principal victima.

El cinisme des d’Espanya ja ha esgotat els qualificatius, aquet cop van insinuar que el culpable era un llamp, però tant matusserament que el Servei Meteorològic de Catalunya va demostra que no havia caigut cap llampec a la zona en aquells dies, i aquesta excusa tant barata va quedar desmuntada aviat. Posteriorment escoltem la Ministra de torn com diu que la polèmica es generada artificialment i alhora torna a tancar la porta a traspassar les vies recordant que el servei és de la Generalitat. De fet ha tornat a embolicar el llamp fantasma pel mig i ho qualificat de fortuït i dient que no es un problema de manca d’inversió. Per la seva banda la Generalitat i en particular el Govern ha demanat la seva dimissió i ha posat un altre cop el crit al cel per aquest escàndol.

Pel que fa la Ministra, sap que ostenta el poder i per tant te la potestat de poder dir el que vulgui i com vulgui. Insisteix amb una excusa que ja ha quedat demostrat que era una mentida com si la gent fos estúpida i ho qualifica de fortuït, una paraula que un accident aïllat admetria, però quan es compten per centenars els caos de rodalies, sona a insult. Intenta traspassar la culpa a la Generalitat, quan alhora nega el traspàs demanat de la infraestructura dient que ja tenen el servei, seria com regalar un cotxe sense motor, un altra broma macabra, i ho remata dient que el problema no es de manca d’inversió quan es demostrat que des dels anys 90 a Catalunya s’han desdoblat 3 quilòmetres de vies i construit 5 estacions, alhora que a Madrid han estat 84 quilòmetres i 20 estacions per posar una dada. On la tàctica ha estat prometre milions que no han arribat mai amb les quantitats promeses o donar serveis gratuïts com ara va fer Pedro Sanchez saben que el problema no es el preu, sinó el servei.

Per la part catalana, el mateix partit del Govern català ha aprovat tots els pressupostos de Sanchez i per tant ara no val queixar-se, és d’un gran cinisme, i alhora saben que cap Govern de cap color espanyol ha millorat el tema però ha deixat clar que la infraestructura mai serà traspassada. Per tant seguir insistin quan sabem que nomes hi ha una manera de gestionar i ostentar el poder sobre els nostres trens, i malauradament aquest tren el van portar a via morta els nostres partits.

La broma de rodalies.