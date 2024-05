Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 15 de maig de 2024

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 15 de maig de 2024, podeu escoltar els següents continguts.

Divendres 17 de maig es celebrarà el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació. Les principals associacions catalanes del sector organitzaran dos actes: la jornada sota el lema “El poder de la innovació digital per a promoure el desenvolupament sostenible i la prosperitat per a tots”, que es farà el divendres al Movistar Centre, de de Plaça de Catalunya de Barcelona; el El DMT Fòrum, organitzat, el dijous, per la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE) i CECABLE a l’Auditori i l’Espai Can Tiana de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a Barcelona. Escolta-ho al minut 6’36 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

El centenari de la ràdio a Catalunya, amb un enregistrament de Ràdio Independència de l’any 1981. Extret de l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta-ho al minut 3’47 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras explica la tecnologia que permet fer una artroscòpia de genoll: monitor, una font de llum, sistema òptic, minicàmera de vídeo, panell d’instrumental motoritzat, etc. Escolta-ho al minut 38’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre l’efecte de la tecnologia en l’alfabetització i l’educació a la societat contemporània i alguns possibles remeis. Escolta-ho al minut 12 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Des de femProcomuns, Lucía Cano González, de COMSOC – Comunicació Social, presenta el projecte Ràdio Planetacció: una sèrie de pòdcast produïts per alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de l’Institut Les Corts, l’Institut Escola Elisabets i l’Institut Escola Sant Felip Neri, tots tres de Barcelona. Escolta-ho al minut 17’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Jordi Barreda, del portal Societat de la Informació, reflexiona sobre el fet que a les empreses cada vegada es fa servir més els programaris basats en intel·ligència artificial. Escolta-ho al minut 33’04 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, ens parla del Fußball-Club Sankt Pauli von 1910, del barri Sankt Pauli d’Hamburg (Alemanya). Va ser el primer equip de futbol d’Alemanya a prohibir oficialment la dreta política i activitats nacionalistes en una època que el feixisme inspirava vandalisme en el futbol. Escolta-ho al minut 24’12 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Luis Segarra de “Guía de la radio” informa de l’actualitat radiofònica: Los Conciertos de Radio 3 (RNE), Gran Vía Radio, Toni Clapés, COPE Aranda, La Inolvidable FM i Ràdio Illa de Formentera. Escolta-ho al minut 45’31 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, informa de la Trobada de Radioaficionats a les Terres de l’Ebre. Escolta-ho al minut 35’24 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/telecomunicacions-dia-mundial/16104006/

