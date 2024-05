ACID 2024, l’altre Canes

L’ACID és una associació de directors de cinema que, des de 1992, fomenta la distribució cinematogràfica de pel·lícules independents i el debat entre autors i públic. La força de la cadena solidària que ha construït durant els darrers anys rau en el seu principi fundacional: el suport que donen els cineastes a altres cineastes, francesos o internacionals.

Cada any, durant el Festival de Canes, organitzen una sèrie de sessions en què projecten fins a 9 llargmetratges.

Aquest 2024, 14 cineastes han visionar diversos centenars de pel·lícules i, de resultes, n’han programat les 9 escollides, entre les quals, 6 primers llargmetratges, 6 de ficció i 3 documentals. Aquesta n’és la programació: Els films ACID a Canes 2024:

De Maisam ALI, “In Retreat“. Producció: Índia, França. Any: 2024. Durada: 1h15. Guió: Maisam Ali. Amb Harish Khanna. Sinopsi: En algun moment entre finals de tardor i principis d’hivern, un home torna a casa a un petit poble de muntanya. A la cinquantena, sempre absent i anant tard, després d’haver-se perdut el funeral de son germà, es queda al llindar de l’antiga casa: què més pot esperar per a retardar una nit la seva arribada?.

De Camila BELTRÁN, “Mi Bestia“. Producció: Colòmbia, França. Any: 2024. Durada: 1h15. Guió: Camila Beltrán, Silvina Schnicer.. Amb Stella Martínez , Mallely Aleyda Murillo Rivas , Héctor Sanchez, Marcela Mar. Sinopsi: Bogotà, 1996. La població s’espanta: el diable arribarà durant un imminent eclipsi lunar. La Mila, de 13 anys, sent que la manera com la miren els altres és cada cop més opressiva. Es pregunta si la metamorfosi del seu cos té alguna cosa a veure amb aquesta profecia. Arriba el dia temible, la lluna vermella il·lumina el cel.

De Guillaume BRAC, “Ce n’est qu’un au revoir“. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h06. Sinopsi: Les amistats de secundària poden durar tota la vida? Una cosa és segura, d’aquí a poc l’Aurore, la Nours, la Jeanne, la Diane i els altres s’acomiadaran del seu internat, del bany a la Drôme, de les festes a la muntanya. Louison tallarà els seus temors i la petita família es trencarà. Per a alguns d’ells, no és la primera vegada i encara fa més mal…

De Kostis CHARAMOUNTANIS, “Kyuka – Before Summer’s End“. Producció: Grècia, Macedònia. Any: 2024. Durada: 1h45. Guió, fotografia, música i part del muntatge: Kostis Charamountanis. Amb Simeon Tsakiris , Elsa Lekakou , Konstantinos Georgopoulos , Afroditi Kapokaki, Elena Topalidou. Sinopsi: Estiu. Una família de tres persones, un pare solter, Babis, i els seus bessons, Konstantinos i Elsa, viatgen a l’illa de Poros amb el vaixell familiar per passar les seves vacances. Mentre neden, prenen el sol i fan nous amics, en Konstantinos i l’Elsa coneixen, sense saber-ho, la seva mare biològica, l’Anna, que els va abandonar quan eren nadons. Aquesta trobada despertarà vells sentiments de ressentiment. Un viatge agredolç cap a l’edat adulta.

De Mona CONVERT, ” Un Pays en flammes“. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h10. Guió i fotografia: Mona Convert. Sinopsi: Al bosc de les Landes, una família transmet els secrets del foc de generació en generació. Davant els ulls dels animals, els dies i les nits se succeeixen. El pare, en Patrick, menja herba. La filla, la Margot, explota. El nen, en Jean, mira d’arreplegar lluernes.

D’ Hélène MILANO, “Château Rouge“. Producció: França. Any: 2024. Durada:1h47. Sinopsi: Barri de la Goutte d’Or de París, estació de metro de Château Rouge, col·legi Georges Clemenceau. Carregats amb la seva indolència i les seves ferides, els adolescents han de créixer. Construeixen la seva personalitat, es perden, es busquen a si mateixos. Els adults intenten guiar-los malgrat la violència del sistema.

De Josh MOND, “It Doesn’t Matter“. Producció: EUA, França. Any: 2024. Durada: 1h26. Guió: Oscar Bodden Gonzalez, Alice De Matha, Josh Mond. Amb Jay Will, Christopher Abbott. Sinopsi: Segueix les peregrinacions d’Alvaro, un novaiorquès de Staten Island, i el seu amic cineasta. Durant set anys, durant un viatge que l’ha dut pels Estats Units, l’Alvaro s’ha enfrontat a tot allò que el podia fer caure a terra. Només li queda aixecar-se i intentar curar-se. Informació: El director, Josh Mond, ha estat productor de films independents nord-americans com “Afterschool“, “Two Gates of Sleep“, “Martha Marcy May Marlene“, “Simon Killer” i “Piercing“.

De Marcia ROMANO i Benoît SABATIER, “Fotogenico“. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h34. Guió: Benoît Sabatier, Marcia Romano. Amb Christophe Paou , Roxane Mesquida , Angèle Metzger, John Arnold. Sinopsi: En Raoul corre cap a Marsella, on ha mort la seva filla, amb unes quantes adreces a la butxaca, llocs i gent que freqüentava. Res coincideix: un teixit de mites. Només el disc que va gravar sembla real. Submergir-se en la vida i l’enrenou de l’Agnès és abraonar-se cap a la mort o un renaixement?

D’ Iair SAID, “Most People Die on Sundays“. Producció: Argentina, Itàlia, Espanya. Any: 2024. Durada: 1h15. Guió: Iair Said. Amb Iair Said ,Rita Cortese , Antonia Zegers, Juliana Gattas. Sinopsi: En David, un jove de trenta anys, amb sobrepès, homosexual i amb una por malaltissa a volar, lamentablement torna a la seva Argentina natal per assistir al funeral del seu oncle. Allà es tornarà a connectar amb la seva mare i la seva família jueva, mentre s’embarcarà en una recerca per Buenos Aires per alleujar la seva ansietat mitjançant classes de conducció, assistència sanitària barata i tractant de dormir amb qualsevol home que li pari un xic d’atenció.