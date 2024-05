LEGITIMITATS I DIGNITATS

Sense categoria

Després de les Eleccions veiem uns moviments que ens pretenen confondre amb el que seria una democràcia normal o una de fireta com és el cas espanyol, i cal dir que cal fer uns aclariments per no confondre a la ciutadania amb les mentides dels partits.

Primer cal dir i valorar la renúncia del President Aragonés a la seva acta de diputat assumint el seu fracás electoral i la seva derrota sense excuses, cosa que la veritat l’honora, encara que s’hauria de considerar normal, ja sabem que assumir les conseqüències i actuar en aquest sentit malauradament no es habitual. El seu partit ha sofert una gran patacada que no fa més que continuar la baixada sense fí del mateix, i ja el mateix dia ho va assumir sense excuses, com tantes vegades hem vist on tothom resulta que ha guanyat encara que la derrota sigui evident fent un exercici de cinisme insuportable i de burla a la ciutadania. Ara el següent pas ha estat fer aquest pas al costat assumint la sentència del vot, que en una democràcia hauria de ser el principal i no els partits que son simples representants i executors de la mateixa, en comptes de màquines de poder com s’han convertit per perversió de la democràcia.

En segon lloc, l’anunci del President Puigdemont per presentar la seva candidatura a la presidència i que ha estat tant criticada pel PSOE, sense recordar que ells van fer el mateix a Madrid on no van guanyar les eleccions o al mateix Ajuntament de Barcelona per posar dos exemples. Cal recordar que la ciutadania vota els seus representants, no al President, ni al Govern, aquest entra en el joc de majories que estableixin els representants escollits i per tant el candidat amb més suports parlamentaris te tota la legitimitat per ostentar el càrrec i formar Govern, això és així a tot arreu però és veu que cada elecció s’ha de recordar per aquells que no tenen memòria.

La perversió que els partits i mitjans ens regalen, forma part d’aquest joc fosc d’interessos que passen per damunt del mateix funcionament normal d’una democràcia, i sobretot de la seva essència més natural.

L’anunci del President Aragonés, obre la porta potser a un canvi de lideratges en el seu partit que entenc no haurien de ser els mateixos del 2017 ja amortitzats i si noves cares que girin el rumb i passin de ser una crossa del PSOE a aspirar a refer la unitat independentista precisament amb la finalitat d’aquest objectiu, però això serà un nou capítol que veurem aviat.

Son legitimitats i dignitats.