Aquest 2024, menys ‘ressons’ de Canes

Si seguiu els apunts de la categoria Ressons de Canes d’aquest blog, notareu (sobretot a partir del de demà) que enguany he hagut de disminuir els reculls de cròniques, ressenyes, crítiques publicades pels enviats especials al Festival de Canes. En prioritzaré els dels films de la Competició i pararé atenció als d’algunes altres seccions. Igualment, donaré preferència al contingut dels escrits de crítics catalans. I, sempre que pugui, publicaré la referència a articles d’altres mitjans de referència.

Entre el 14 i el 25 de maig, tinc previst dedicar unes 7 hores diàries al seguiment del Festival de Canes, que inclou recollir els enllaços amb les cròniques en català sobre el certamen (això ho segueixo fent) , difondre a Facebook i X -Twitter- els apunts del Programa diari (que ja estan editats tots, els de tot el Festival, i programada la publicació a les 6h del matí, cada dia) i (la feinada grossa), estar pendent del contingut que publiquin ‘Diari de Girona’, “El Punt Avui’, ‘Ara’, ‘Filmtopia’ ‘cinemacatala.net’, ‘ParisBcn’, ‘El Periódico’, ‘Micropsia’, ‘Caimán’, ‘Otros Cines’, ‘Otros Cines Europa’, ‘Le Polyester’, ‘Libération’, ‘Cahiers du Cinéma’, ‘Cineuropa’, ‘The Guardian’, ‘Variety’, ‘The Hollywood Reporter’, més apunts que apareixen a Facebook i a X -Twitter-.

Com que és impossible, en 7 hores diàries, fer cap a tants i diversos mitjans, especialment fer-ne la traducció dels textos quan s’escau i escollir-ne els fragments que en trio i posar-los en un ordre que en faci més interessant la lectura, he hagut de decidir de rebaixar-ne aquesta cobertura. L’any passat, per exemple, hi dedicava unes 12-14 hores diàries; però enguany m’és impossible.