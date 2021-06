EUROPA HA DE PARLAR

La cortina de fum dels indults no pot fer creure a Europa que Espanya no es Turquia, i si mira els milers de repressaliats i la persecució del Tribunal de Comptes totalment injustificable amb un règim democràtic. Com diu Antich l’efecte bola de neu.

Mas-Colell i l’efecte bola de neu

José Antich

Fa dies que la premsa internacional parla i parla d’Espanya, la repressió policial i judicial contra l’independentisme català, els indults concedits als nou presos polítics —que no son cap altra cosa que la confirmació de l’anomalia catalana que va posar de manifest la setmana passada el Consell d’Europa— i la situació anòmala i estranya del professor Andreu Mas-Colell com a icona de fama mundial de la inconsistent persecució econòmica que té anunciada el Tribunal de Comptes espanyol a partir del proper 29 de juny en una nova onada repressiva.

Qui va ser conseller d’Economia de la Generalitat ha rebut aquesta setmana el suport de 33 premis Nobel d’Economia, al costat d’altres economistes destacats; també de l’Associació Econòmica Europa. En síntesi, el que persegueix el Tribunal de Comptes, un organisme desacreditat per endogàmic i polititzat, és la mort civil d’una trentena de persones a partir d’exigir-los una fiança milionària per l’acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. La fiança l’haurien de dipositar a partir de béns embargats, els diners que posseeixin en comptes corrents o, fins i tot, les nòmines laborals i, en tot cas, quan es tanqués el cas, si el dictamen els donés la raó, la recuperarien.

És obvi que el que ha fet el Tribunal de Comptes és un gran nyap i una persecució. La pròpia anàlisi de l’acció exterior de la Generalitat a partir de l’any 2011 és del tot sorprenent, ja que aquell govern d’Artur Mas ho feia amb el suport parlamentari del Partit Popular. A partir del 2013 el PP ja no estava en l’equació parlamentària i l’acord era CiU-ERC. No va ser fins al gener del 2016 que es va conformar un govern nítidament independentista a Catalunya i Mas-Colell ja no era conseller.

Un diari gens sospitós de vel·leïtats independentistes com el Frankfurter Allgemeine informava avui els seus lectors de la persecució que pateix l’exconseller. En destaquen el vessant acadèmic com a professor per les Universitats Harvard i de Berkley, i el situen com un model a seguir per tots els científics a l’exterior. El fet que pugui perdre “no només la seva fortuna, sinó també la seva casa i la pensió” és motiu d’estupor per al rotatiu.

La grollera actuació del Tribunal de Comptes és una més del nivell d’acarnissament amb l’independentisme. La situació de Mas-Colell ha servit per atraure el focus internacional i per desacreditar una mica més les institucions de l’Estat espanyol. Hi ha una espècie de fenomen bola de neu amb el descrèdit d’Espanya: la comparació amb Turquia del Consell d’Europa ha fet mal i ha obert de nou el debat sobre si es pot esperar alguna mena d’acció per part de la Comissió Europea.