ESPANTANT L’1 D’OCTUBRE

En el marc del Debat de Política General al Parlament, la CUP ha fet la proposta que haurà de ser votada per fer un nou referèndum abans del 2025 i aprofitant el segon que Escòcia podria celebrar el 2023.

Aquesta màgica proposta no contempla si ha de ser acordat o unilateral, però en qualsevol cas i centrant la posició d’aquest grup que abans de començar la nova legislatura va signar un acord de Govern donant suport a la Taula de fum que defensa Esquerra com a principal eina per anar endavant, cosa que no seria massa compatible amb fixar ara un referèndum a l’horitzó. Dit això, ens trobem dues possibilitats, si el referèndum es acordat, seria crec d’ampli suport a la base independentista però es fer volar coloms, ja que com ens han dit mil i un cops això es impossible, de fet Salvador Illa ho recordava ahir com objectius impossibles d’assolir i a la Taula de diàleg va ser el primer que el Govern espanyol va dir que no parlaria, per tant es ciència ficció. Si parlen d’un referèndum unilateral, realment no te cap sentit, ja que aquest es l’1 d’octubre del 2017, un patrimoni que ja te un resultat i que nomes falta la seva aplicació, repetir-lo es definitivament deixar-lo sense efecte, una burla a la ciutadania que el va fer possible, i una nova consulta incerta, ja que difícilment es podria tornar a repetir un èxit democràtic com aquell per molt que Escòcia ho faci i no ens enganyeu més, Europa ho pot assumir les dues coses i no passarà res.

Per tant es una proposta que demostra la falta de full de ruta independentista, les vertaderes intencions dels tres partits independentistes per deixar enrere el projecte independentista, matant el seu dia fundacional de fa prop de 4 anys. El seu no atreviment a fer-lo efectiu i la seva aposta de fum per aquest neo autonomisme amb les seves diferents formes es incompatible amb el que la societat catalana va expressar clarament que volia. Assumir la repressió i col·laborar amb els carcellers no era el programa que va votar la gent i molt menys pel que va donar una majoria independentista a la nostra cambra.

La proposta de la CUP es una nova fugida endavant, amb un partit que ha passat de ser el vigilant i garant de cap marxa enrere a col·laborar activament amb el sistema, enviant representants a Madrid, validant taulas del no res i ara volent enterrar l’1 d’octubre.

No hi ha dubte que el sistema els ha engolit.