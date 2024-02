ESBORRANT LA IDENTITAT

Sense categoria

Ha passat inadvertit un fet vergonyós i executat pel partit del 155 PSC de Jaume Collboni i el canvi de rumb de l’Espai del Born Centre de Cultura i Memòria. Un objectiu de l’espanyolisme ranci d’aquest partit per esborrar la nostra història i continuar el procés de substitució amb la indiferència dels nostres partits com es habitual.

Efectivament, el Govern del consistori barceloní ha cancel·lat el Born com a Museu del 1714 i referència per explicar la Guerra de Successió a Catalunya i el setge de Barcelona en particular per les tropes castellanes i franceses. Aquest relat real els incomodava i molt i per tant ara aprofundirà en l’explicació de la Història de Barcelona de l’epoca medieval fins el s. XX i mostrant la capital catalana com una ciutat cosmopolita, de fet podien parlar del vol de les papapallones, ja que la idea era esborar la resistència d’una nació ocupada per les tropes borbòniques. Ara quedarà diluït dins el MUHBA i queda acabada una batalla del nacionalisme espanyol per esborrar una part tant important de la nostra història, de fet ho havien anomenat “el Valle de los Caidos catalán”.

Aquesta nova passa, és part del procés d’assimilació amb Populars i socialistes com baluarts, la seva lluita contra la nostra llengua, i evidentment la nostra història, son passos molt clars si es vol desfer una identitat i donar a les futures generacions una visió esbiaixada de nosaltres mateixos que deixi en res la realitat. El més vergonyós de tot es el col·laboracionisme dels nostres partits sobretot amb el socialisme i enlloc de plantar-se i formar un cordó sanitari contra el nacionalisme espanyol radical, seguiran els seus pactes en moltes institucions i venen el fake del poli bo i poli dolent empassant gripaus tant greus com aquests.

El Born era un centre de referència i explicava sobre el terreny uns fets cabdals per Catalunya, que va pedre la batalla i va ser absorbida per les tropes castellanes i franceses, i així fins els nostres dies. Mantenir la memòria sempre és necessàri i ara l’objectiu es semblar que erem un forat negre abans de 1714 i que sempre hem format part d’això anomenat Espanya. De fet, és el mateix que intentar esborrar la unitat de la llengua i deixar-la en llengua d’anar per casa com ja passa a València i Balears.

En definitiva esborrar la nostra identitat per fer una substitució per la seva. Assimilació de manual.