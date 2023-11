ES FAN DIR DEMOCRATES

Aquest dimecres s’ha inaugurat la legislatura espanyola amb la presència del Monarca espanyol i la no presència de Junts, ERC, Bildu i BNG que li neguen la legitimitat i no li reconeixen cap funció política.

De fet, Felipe VI ha instat Sanchez a protegir la unitat d’Espanya i lloa la Constitució apel·lan la convivència democràtica. La protagonista ha estat la llei d’amnistia que es farà per aquells que el monarca va animar a perseguir el 3 O. Diu que la obligació de les institucions es garantir als més joves una Espanya sólida i unida sense enfrontaments. Els partits abans esmentats en una declaració conjunta diuen que no te cap legitimitat i no li reconeixen cap funció.

De fet els poders de l’Estat son una disbauxa, en aquest cas el judicial amb el Jutge Pablo Llarena dient que l’amnistia va contra la igualtat de una societat democràtica i desactiva la llei per alguns, tota una declaració d’intencions d’un estament que sembla te permís per anar per la seva pròpia via.

Cal dir que el gest propagandistic dels partits esmentats, és simplement això, pura propaganda. Aquests partits participen del sistema i per tant assumeixen tota la seva estructura i lleis, si no hi estan d’acord el més honest seria no presentar-se, ni participar en les institucions espanyoles. Des del moment que ho fan no te cap sentit que posin o treguin legitimitats. Seria una mica com parlar català al Congreso saben que seràs prohibit amb el teu mig minut de gloria davant les camares. Una farsa total.

Pel que fa al Rei, la seva principal preocupació es la unitat d’Espanya i la convivència democràtica, la convivència a la seva mida i sense preguntar a la ciutadania, una unitat per força, no es unitat, és imposició i sona molt més aprop a la Dictadura, que el que entenem per una democràcia, com sempre el monarca del miserable discurs del 3 d’octubre i la seva democràcia a mida prescindint de la ciutadania.

Dins aquest marc mental veiem com un jutge expressa opinions polítiques en aquest cas sobre l’amnistia, una llei que encara no ho és i que evidentment hauria de comportar la seva destitució per trencar la seva imparcialitat i apart critica aquesta futura llei perquè trenca la igualtat de la societat, potser se li hauria de preguntar perquè aquesta no i la del 78 protegint als torturadors i assassins de la Dictadura si que es vàlida. Tota una paranoia d’un Estat podrit.

Sort que es fan dir democrates.