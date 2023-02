El numeret de cada any.

Com els darrers anys Pere Aragonès i Ada Colau eviten rebre el monarca espanyol pel Mobile World Congress a Barcelona. El més esperpèntic del gest es que posteriorment surten a les fotos amb ell i assisteixen al sopar com si tal cosa.

Efectivament, no l’han rebut i no han participat a la salutació protocol·lària al Borbó en el recinte firal, així mateix tampoc van participar en el besamans en el sopar inaugural, encara que posteiorment van coincidir compartint taula presidencial en el sopar. De fet s’hi han saludat i s’han fotografiat amb el monarca com si res amb la culminació de la foto de família amb Felip VI al costat de Sanchez i Aragonès, amb Colau a segona fila.

Un altre numeret de cara a la galeria, un altre burla a la societat catalana amb uns representants porucs i sense cap intenció de fer cap pas endavant o mantenir la dignitat dels seus càrrecs, però si de seguir una conducta del món del teatre amb gests de cara a la galeria totalment inocus i que son elevats a la categoria “del plantar cara”, quan en realitat queden desmentits pocs minuts desprès per la seva conducta. No es pot plantar al monarca espanyol en la seva benvinguda com un gest simbòlic per fer veure al cap de l’Estat espanyol el trencament de relacions total sobretot pel seu discurs que tots coneixem del 2017 on va prendre partit i va rebutjar clarament la societat catalana i els seus drets més elementals, estan al costat del feixisme espanyol i les seves ordes violentes contra la població, de fet res que no sigui previsible. Com deia si es fa el gest i perquè tingui repercussió i efectes s’ha de mantenir posteriorment no compartint taula amb el Borbó en el sopar i encara menys sortint a la foto de família amb ell, però esclar com tot es teatre, tot s’hi val.

Això nomes provoca ridícul i desprestigi per qui ho fa, just l’efecte contrari desitjat. Malauradament ja ens hem acostumat a aquests gests sense solta ni volta que pretenen amagar sense èxit la total submissió catalana a l’Estat i les ganes d’oblidar el 2017 per seguir amb la rutina autonòmica de sempre. Recordo que l’altre dia va ser Nogueras a Madrid amb el numeret de la bandera i ara el President Aragonès amb la rebuda al Monarca.

Francament, a mi aquests representants no em representen, de fet nomes ho fan a ells mateixos i als seus partits.

El numeret de cada any.