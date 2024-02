EL MÓN REAL

Sense categoria

No hi ha dubte que el cinisme del món en general davant qualsevol guerra no deixa dubtes. El negoci passa a ser el primer i la tragèdia humana un efecte secundàri que arriba a la gran hipocresia quan el missatge que es dona precisament es en direcció contrària amb el suport d’una part de la societat que s’empassa l’engany i l’amplifica.

Ho vam veure amb el deute grec que davant les peticions de condonacions, els Estats que més ho demanaven, seguien venen armament a Grècia per seguir el seu negoci com si res, i ara ho veiem a la franja de Gaza, on molts Estats condemnen a Israel per la seva intervenció militar a Gaza i la gran quantitat de morts que ha provocat. Condemnes, gests i grans declaracions que pretenen amagar que el negoci armamentistic no s’atura i segueix sense cap tipus d’ideològia que no sigui el negoci pur i dur.

Espanya ara hem sabut que va liderar les exportacions d’armes a Israel malgrat que van anunciar que estaven suspeses i de les declaracions internacionals de Pedro Sanchez condemnant aquest genocidi i obrint la porta a reconèixer un Estat palestí. Tot fals. De fet el novembre passat Espanya va vendre material militar a Israel per valor d’un milió de d’euros segons una investigació.

De fet el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares denunciant com la resta del Govern aquestes massacres va manifestar el desembre que des del 7 d’octubre no es produeixen exportacions d’armes espanyoles a Israel i ho va tornar a repetir el mes de gener on preguntat per un embargament total, va respondre que per descomptat Espanya ho havia realitzat. La investigació ens diu que això va en sentit contrari i que bombes, granades, torpedes, missils, cartutxos i altre material ha estat venut el passat novembre pel valor d’un milió d’euros, convertint amb l’Estat de la Unió més exportador, un 52% del total. Ara ens diuen que aquestes vendes son llicències autoritzades abans del 7 d’octubre i que es material per demostracions i no per la guerra, quan els reglaments ens diuen que es pot revocar el permís de venda si hi ha indicis racionals que el seu us serà per la guerra, com tot indica és el cas.

Una mentida descoberta en aquest cas, i que posa de manifest aquest cinisme del discurs a l’opinió pública per un costat i el negoci brut i milionari per un altra. Un cop més la vida humana no te cap valor i els negocis en tenen el màxim.

Benvinguts, al món real.