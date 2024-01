El frau de la democràcia.

La magnitud del frau democratic espanyol no te aturador i ara descobrim com alguns jutges reclamen al Ministre Marlaska desclassifiqui els sondejos de Suarez que assenyalaven a la proclamació d’una nova república espanyola.

Efectivament, jutges com José Castro del cas Noos o Juan Pedro Yllanes fan aquesta reclamació. Se sap que dos anys abans de l’aprovació de la Constitucion española del 78, Adolfo Suarez va fer una sèrie d’enquestes per conèixer quin model d’estat preferia la ciutadania espanyola durant la transició. Aquests donaven un clar resultat per proclamar la Tercera República espanyola, molt per davant de la monarquia que va acabar sent imposada pel règim franquista a la transició. Tots els documents son secrets oficials ben guardats. Aquests jutges balears ja jubilats reclamen el dret de saber aquestes dades, ja que amb els resultats dels mateixó el normal hagués estat un referèndum perquè la societat espanyola decidis el format que volia, cosa que mai han fet, i no tant sols això, sinò que es va incloure la monarquia a la llei de reforma política que es va sotmetre a referèndum el 1976 i per tant l’engany fins avui es que ja s’ha votat.

Jo, francament vull marxar d’Espanya i per tant el sentiment i desig seria igual amb una monarquia que una República, però aquesta democràcia de fireta imposada als espanyols ens porta a descobrir aquests paranys. Un règim franquista i els seus hereus que ho van planificar tot per seguir el règim amb diferents formes, es va anomenar hereu al Rei Borbó i d’esquena a la societat que havia de decidir, es va incloure aquest model d’Estat dins tota la Llei de reforma política per donar a votació i així vendre un pack i amb l’excusa perfecte per dir que ja s’ha votat, quan realment no es així, ja que el model d’Estat es un tema prou transcendental i important per ser una votació nomes d’aquest tema.

De fet les Dictadures, la darrera cosa que tenen el cap es precisament la societat que controlen i imposen el seu mandat, basat amb això i amb aquest canvi per la mort del Dictador purament estètic en questions de poder, el criteri va seguir igual, i així la peça angular de tot el sistema franquista com eren els Borbons van ser protegits i imposats fins el dia d’avui, una piramide on per sota estan les mateixes famílies que controlaven el poder duran el franquisme i totes les seves ramificacions dins les estructures de l’Estat inclosos els partits polítics principals.

El frau de la democràcia.