El cinisme amb ETA.

Les eleccions basques arribaran al seu punt culminant diumenge amb el vot i les urnes per decidir el nou Parlament. Els darrers dies i com no podia ser d’altra manera, els partits espanyols han ressucitat ETA un altre cop i han aprofitat unes declaracions del candidat de Bildu per intentar treure rèdit electoral.

De fet el candidat de Bildu li van preguntar en una entrevista si ETA va ser una banda terrorista, i no va dir mai que si, qualificant l’organització de banda armada, això ha estat esbombat convenientment provocant el pitjor que pot fer un candidat, demanar disculpes a mitges per si va ferir la sensibilitat de les víctimes i ha demanat no entrar en discussions semàntiques. Ahir mateix Illa va participar en campanya demanant la unitat entre bascos, catalans i espanyols i reclamant la definició d’organització terrorista per ETA, dient que la societat basca ho ha superat i criticant la falta d’ètica de Bildu. Pedro Sanchez també ho ha reclamat intentant capgirar unes enquestes que donen la victòria per primer cop als abertzales i que els deixaria en una situació incomoda pel seu suport al PNB i els pactes a Madrid.

Recordo que el 2011 ETA va anunciar el seu cessament definitiu. Aquest argument però segueix sortint interessadament davant les enquestes que pronostiquen la victòria abertzale per davant del partit hegemònic PNB i que lògicament no els agrada. Crec que el pacte PNB-PSC ja està confirmat, però no es el mateix amb victòria dels primes o com a segona força evidentment. Cal dir que la pregunta per ETA al candidat de Bildu era molt mal intencionada,com dic 13 anys desprès i treta de context a consciència. En definitiva no dir banda terrorista i dir banda armada podriem parlar de variacions semàntiques, si no ho fan,caldria recordar que ETA va ser el principal actor per arribar a la seva mateixa fi, curiosament amb un Estat a l’altre costat que més aviat va posar pals a les rodes, i això si que hauria de fer enfadar les víctimes. El tema ETA els anava molt bé per justificar les barbaritats d’una democràcia de baixa qualitat com Espanya.

El PSOE amb la creació dels GAL, també hauria de ser qualificat com a banda terrorista seguint la seva línia, i amb l’afegit de ser creat amb els impostos de tota la ciutadania i amb sang i tortures que han estat convenientment amagades, per altra banda un Estat que reacciona com ho ha fet amb Catalunya i que des del minut zero ha intentat manipular a les víctimes amb relats esbiaixats no es pot fer ara els ofesos per interés electoral. Ho resumeix Illa reclamant una unitat, que no pot ser igual a una imposició, això te un altre nom i malauradament el cinisme és la seva principal arma.

El cinisme amb ETA.