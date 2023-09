El blanc i negre permanent.

Aquest acte organitzat pels Populars en contra de l’Anmistia amb aquell lema tant vist i cansat de “Se rompe España” i personatges tant democràtics al capdavant com Aznar, xifres a banda torna al blanc i negre del nodo i ens torna a repetir la història.

Una manifestació amb una assistència pobre que com es sabut aquesta no es discuteix ni es dona importància cosa que ja sabem passa a les manifestacions independentistes encara que siguin d’un altra dimensió. De fet les assistències a Catalunya fora de comparació segurament al món i que son sistemàticament atacades i ignorades, ara una simple manifestació sense pena ni gloria serà posada dalt de tot per molts mitjans i donaran per fet que la seva demanda es majoritària i fora de dubte, la manipulació es simplement això. De fet un debat juridic o tècnic com podria ser l’amnistia portat amb les grans banderes i els cantics de la legió sense la cabra els portaven a un altre terreny que viu a les ments malaltes d’aquests personatges..

Tanmateix el més curiós del cas es que ens tornem a trobar com en el darrer Estatut de Catalunya on aquests mateixos i també la teorica Esquerra que pensa exactament el mateix hi estava en contra i una bona part de l’independentisme també, encara que per raons molt diferents, uns per no voler donar absolutament res a Catalunya i els altres per denunciar el procés de la llei orgànica catalana i la seva retallada humiliant que no es podia justificar de cap manera.

Ara ens hauriem de trobar igual, aquest espanyolisme ranci de sempre contra tots els que per la repressió han estat perseguits o condemnats i no volen deixar de fer-ho infinitament i des de Catalunya hauriem de veure que acceptar-la o demanar-la es voler amagar l’autodeterminació al calaix, amb la qual ja sabem no caldria cap amnistia i per altra banda blanquejar un Estat feixista que ara serà condemnat als Tribunals Europeus i que si aprova aquesta mesura quedarà totalment fora de la via judicial i els que han patit la repressió, apart de la seva absolució, no podran perseguir aquesta injusticia i condemnar els agressors culpables.

Per tant les dues parts hauriem d’estar d’acord per motius oposats amb una mesura, que com veiem interessa al Règim espanyol de cara la seva imatge internacional i als nostres partits que ja han renunciat a l’objectiu pels quals van ser votats i per tant han de trobar alguna cosa per justificar la seva existència.

El blanc i negre permanent.