Drets sense embuts.

França en aquest cas ha donat un gran pas pels drets de les dones i de les persones en general posant el Dret a l’avortament dins la seva Constitució i blindant així un fet necessàri i tant sovint prohibit per interessos i creences sense sentit.

Els diputats i senadors francesos han aprovat a la seva Constitució la llibertat garantida a les dones de tenir el recurs a la interrupció voluntària a l’embaràs. Una gran majoria d’electes de tots els colors hi han donat suport. De fet aquest dret ha estat aturat per exemple a Estats Units o a Estats de la Unió Europea com Polònia, Malta o Hongria. De fet a Andorra es prohibida i a l’Estat espanyol ja sabem com funciona. De fet es un dret que la Unió com impulsora i defensora de drets fonamentals hauria de recollir, cosa que encara no fa i donar pas a un deute històric com aquest i deixar així que les dones puguin controlar el seu destí en llibertat.

Crec que l’evolució del món hauria de portar a posar la persona en el centre amb uns drets i deures elementals i amb llibertat per poder executar-los. Si ens referim a la dona i un embaràs, aquest es responsabilitat en molt bona part seva, del seu cos i per tant ningú hauria de poder decidir per ella. Entenem que autoritzar casos com violacions i fills no desitjats es un pas, però al final pot haver-hi mil i una raons socials, economiques o personals que cal respectar i el dret a l’avortament no hauria de deprendre d’ideològies conservadores que es creuen el dret al pensament únic i la imposició sobre el pensament dels demes i molt menys aquesta remora de la societat anomenada Religions que es creuen amb el deure moral de marcar el camí a la humanitat per damunt de la mateixa com han fet tota la vida i aprofitant situacions de debilitat per vendre fum sota el paraigues de l’amenaça constant que tant mal ha fet al desenvolupament del propi planeta.

França, en aquest cas marca aquest camí de reforç i validació d’un dret que qualsevol Estat hauria de garantir, deixant la moralitat personal a casa de cadascú com sempre hauria de ser. Un Estat avançat es aquell que te una carta més amplia de drets a les persones i aquest per la dona es fonamental i evolucionar a totes les històries que milers de dones o parelles han hagut de viure i arriscar les seves vides senzillament per voler decidir sobre el seu propi cos.

Drets sense embuts.