De mal en pitjor.

Ahir vam veure com la Ministre de Defensa Margarita Robles titllava l’informe Pegasus de l’Eurocambra de pures especulacions i al mateix temps la deriva de la Consellera Serret a Exteriors segueix amb campanyes contra Israel amb el logo de la Generalitat.

Robles ha menystingut aquest informe preliminar i no pensa fer valoracions i defensa que el Govern sempre actua amb la legalitat i sota dret cosa que diu tant Esquerra com Junts saben. Sempre estan sota el control judicial i han actuat de manera clara i transparent, mostrant el seu rebuig a Citizen Lab organització que va destapar els espionatges. Per altra banda una campanya que reclama fer boicot a Tel Aviv i trencar el seu agermanament amb Barcelona apareix el logo de la Generalitat i l’Agencia Catalana de Desenvolupament i es un nou episodi de la campanya sobretot de les esquerres catalanes contra Israel. El Govern no aclareix la seva participació però sabem que Serret ha congelat moviments en aquest país on hi havia intenció d’obrir una nova delegació ara aturada.

La ministra que dona validesa absoluta als informes falsos i inventats que hem vist de la Guàrdia Civil i que ara menysprea els esborranys i conclusions del Parlament Europeu, no es que ho digui una persona, es una comissió que ha investigat i valorat el tema i es ben clar que el Govern espanyol es darrera l’espionatge a l’independentisme amb Pegasus, i això no es ni clar ni transparent com ens vol vendre, ni tampoc es una excusa actuar sota la legalitat espanyola i el control judicial. Una legalitat molt allunyada dels standards europeus i per tant cap garantia, el mateix podem dir del control judicial, que ja hem pogut comprovar amb unes estructures caducades i ancorades en el passat que tant sols serveixen al règim, però evidentment no fan justícia, per tant ni clar ni transparent, opacitat absoluta.

Pel que fa al Govern amb la Consellera Serret al capdavant sembla decidida a desfer qualsevol pont amb Israel, recordo un Estat de possible ajuda i amistat per la nostra independència, i per tant si realment hi hagués alguna intenció d’anar endavant hi ha una sèrie d’Estats al món que cal cuidar, independentment de les seves polítiques, però com es clar no hi la més mínima intenció i des d’aquesta perspectiva de donar suport a diverses causes, que moltes d’elles poden estar molt bé, però la política es tot un altra cosa i un Govern ha d’actuar en conseqüència.

De mal en pitjor.