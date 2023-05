BARRA LLIURE AMB LA LLENGUA

Ja son moltes les humiliacions lingüístiques que llegim dia si i dia també amb el català. Una deriva provocada per l’ultra nacionalisme espanyol i la seva lluita per eliminar la nostra llengua, i també malauradament per la passivitat de les nostres classes dirigents amb el tema.

Aquest cop Plataforma per la llengua publica un audio amb el polèmic acomiadament pels motius de parlar en català amb els clients als Supermercats Veritas de Puigcerdà. De fet en l’audio l’encarregat reconeix que el motiu ha estat lingüístic amb dos treballadors que es van fer passar per clients i es queixaven que la treballadora els responia en català amb l’argument que s’hi havien adreçat en castellà. La denúncia es per descriminació de llengua, ja que va rebre carta on deia que no havia superat periode prova, ens diu que al cap de dos dies de la feina una companya ja li va demanar que li parlés en castellà amb l’excusa de que tot hi entendre la llengua, aquesta no li agradava, però aquesta es va negar i nomes canviava si l’interlocutor no l’entenia.

Segons sembla l’encarregat va enviar un missatge al grup de Whatsapp de treballadors amb diferents consignes. Tot escrit en castellà i parla de fer servir l’idioma més comode entre els companys i un altre que s’atenia amb la llengua del client i deixa que si no es complia era una falta greu amb sanció. Precisament la companya abans descrita parlava sempre en castellà amb tothom i per tant no complia la normativa sense cap tipus de sanció, cosa que si els va preocupar en el cas que ens ocupa i amb la investigació amb aquests dos clients que en realitat eren treballadors per comprovar-ho i acabar amb l’acomiadament.

En definitiva, un nou atac a la llengua que impunement es permet com deia, sense que els nostres representants facin res per acabar amb aquesta xenofòbia lingüística sense precedents. La submissió de les nostres autoritats amb el tema es alarmant i en nom del vot permeten qualsevol cosa, inclus el maltractament a la llengua catalana sense prendre partit. Per altra banda entenc si tot això s’acaba confirmant, com sembla una sanció, un acomiadament de l’encarregat i una readmissió de la treballadora acomiadada, que simplement actuava amb normalitat i defensant els seus drets lingüístics com en qualsevol lloc normal del planeta.

Cal exigir un compromís amb totes les eines que tenim a l’abast als nostres representants ara que venen eleccions i un seguiment posterior per demanar responsabilitats i sancionar aquests ultres contra la nostra llengua a casa nostra.

Per cert, ja que sabem el nom de l’empresa, no estaria de més passar de llarg en senyal de protesta.