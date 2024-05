En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Canes‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Programa diari’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Canes’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Avui, dijous 16, a Canes 2024.

Competició.

De Francis Ford COPPOLA, “Megalopolis” / “Megalópolis”. Producció: EUA. Durada: 2h18. Guió: Francis Ford Coppola. Amb Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman, D. B. Sweeney, Giancarlo Esposito. Nota sinòptica: A Nova York, una dona, la Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), es divideix entre la lleialtat al seu pare, en Frank (Forest Whitaker), que té una visió clàssica de la societat, i el seu amant, l’arquitecte Caesar (Adam Driver), més progressista i preparat per al futur, que vol reconstruir la ciutat de Nova York com una utopia després d’un desastre devastador. Sinopsi: Epopeia romana ambientada en una Amèrica moderna imaginària en plena decadència. La ciutat de Nova Roma ha de canviar absolutament, la qual cosa crea un gran conflicte entre César Catilina, un artista genial amb el poder d’aturar el temps, i l’alcalde arxiconservador Franklyn Cicero. El primer somia amb un futur utòpic ideal mentre que el segon continua molt lligat a un statu quo regressiu protector de la cobdícia, els privilegis i les milícies privades. La filla de l’alcalde i jet-set Julia Cicero, enamorada de César Catilina, es veu dividida entre els dos homes i haurà de descobrir què sembla millor per al futur de la humanitat. Informació: Drama èpic de ciència-ficció. Projecte de llarga durada de Francis F. Coppola, que als anys noranta ja l’estava preparant (en Jim Steranko, que anteriorment va fer il·lustracions per a “Dràcula de Bram Stoker“, va elaborar-ne un grapat en color per a “Megalopolis” a mitjans dels anys noranta, a instàncies de Coppola, pera crear “panorames arquitectòniques de contingut i imatges”), el 2001 va començar a fer lectures de textos vinculats al film amb tot d’actors coneguts i fins va filmar algunes imatges de Nova York, però després de l’11-S ho va descartar tot; tanmateix, fins al 2007 no va abandonar-ne el projecte, finalment reprès el 2019. Al febrer de 2022, en Coppola ja hi havia invertit 120 milions de dòlars, procedents de la venda de part del seu imperi del vi, i el juliol del mateix any començava la preproducció de la pel·lícula (al llarg de tot aquest temps, es va contemplar una llarga llista d’actors, molts dels quals s’hi van interessar però van acabar deixant-s’ho córrer). El rodatge va començar l’1 de novembre de 2022 i el gener de l’any següent ja s’hi havien gastat més diners que els 120 milions inicials, cosa que va desfermar els rumors que el cineasta -acusat de megalòman- tornava a sobrepassar-se com a l’època d’ “Apocalypse Now” i la crisi va esclatar amb la fugida de part de l’equip tècnic, inclosos els responsables dels efectes visuals, però es va optar per a tècniques visuals més clàssiques i menys costoses i Adam Driver i el mateix Coppola van desmentir els problemes, tot i l’abandonament de part de la plantilla, assegurant que tot estava dins de termini, al marc del pressupost, i l’actor hi va afegir que estava sent una de les millors experiències de rodatge de la seva vida. El 30 de març de 2023 se n’acabà el rodatge. Francis Ford Coppola ha volgut presentar “Megalópolis” al Festival de Canes, que hi té un vincle important, havent-hi guanyat la Palma d’Or el 1979, amb “Apocalypse Now“, i prèviament el Grand Prix amb “La conversa” (1974), havent-ne estat president del Jurat l’any 1996. “Megalópolis” és la pel·lícula més ambiciosa d’en Coppola (que a l’abril ha fet 85 anys) des que el 1997 va dirigir “Legítima defensa“, havent passat tots aquests anys amb títols molt i molt discrets ( “Youth Without Youth” -2007-, “Tetro” -2009-, “Twixt” -2011-…) que han fet enyorar el cineasta d’ “El Padrí” (1972), “Història d’amor” / “One from the Heart” (1981), “Cotton Club” (1984)… (i “Rebels” -1983-, “Rumble Fish” -1983…-. Pel·lícules de Francis Ford Coppola disponibles a Filmin. | VI: Goodfellas*. DF: Le Pacte. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Wkp cat, altres enllaços.|

D’Andrea ARNOLD, “Bird”. Producció: Anglaterra, EUA, França (Arte a la producció). Durada: 1h59. Amb Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jason Buda, James Nelson-Joyce, Frankie Box, Jasmine Jobson, Joanne Matthews, Rhys Yates. Nota sinòptica: Exploració dels marges de la societat. Sinopsi: Als 12 anys, Bailey (Nykiya Adams) viu amb el seu germà, en Hunter (Jason Buda), i el seu pare, en Bug (Barry Keoghan), que els ha criat sol en una casa ocupada al nord de Kent. En Bug no té gaire temps per a ells i Bailey, que s’acosta a la pubertat, busca atenció i aventura en un altre lloc. Informació: Dos dels actors (Keoghan i Rogowski) són ara mateix dels de més renom del panorama interpretatiu europeu, el primer sobretot pels seus treballs al costat de Colin Farrell a “The Banshees of Inisherin” i de Jacob Elordi a l’explotadament eròtica “Saltburn“, i el segon, per títols en què es lliura en cos i ànima, com “Great Freedom“, “Passages“, “Disco Boy” o “Lubo“. Andrea Arnold és molt i molt habitual del Festival de Canes, certamen on se l’ha ben premiada -3 premis del Jurat: “Red Road” (2006), “Fish Tank” (2009), “American Honey” (2016)- i hi va presentar també el seu darrer treball -a Cannes Première-, el gran documental “Cow” (2021). Amb estilització visual (que a vegades voreja la fredor), sol practicar un tractament realista dels entorns socials marginals i dels personatges masegats que converteix en protagonistes. El seu director de fotografia habitual (que també ho és de Yorgos Lanthimos i Ken Loach, entre molts d’altres), Robbie Ryan, va ser premiat a la Mostra de Venècia 2011 pel seu treball al film d’Arnold “Cumbres borrascosas” / “Wuthering Heights“, adaptació de la clàssica novel·la d’Emily Brontë. Pel·lícules d’Andrea Arnold disponibles a FilminCat. | VI: Cornerstone Films. DF: Ad Vitam. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, altres enllaços.|

Cannes Première.

De Rithy PANH, “Rendez-vous avec Pol Pot” / “Meeting with Pol Pot”. Producció: França (CDP Productions*), Cambodja (Anupheap Production*), Taiwan, Qatar, Turquia. Durada: 1h53. Guió: Rithy Panh, Pierre Erwan Guillaume, inspirat en el llibre ‘When the War Was Over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution‘, de la periodista nord-americana Elizabeth Becker. Amb Irène Jacob, Grégoire Colin, Cyril Gueï, Bunhok Lim, Somaline Mao. Sinopsi: Cambodja el 1978, els khmers rojos conviden tres francesos (una periodista familiaritzat amb el país, un reporter gràfic i un intel·lectual simpatitzant amb la ideologia revolucionària) perquè entrevistin en exclusiva el líder del règim, Pol Pot. El país sembla ideal. Però darrere del poble de Potemkin, el règim dels Khmers Rojos està en declivi i la guerra amb Vietnam amenaça d’envair el país. El règim està buscant culpables, duent a terme en secret un genocidi a gran escala. Davant els ulls dels tres francesos, ‘la bella imatge’ s’esquerda, revelant l’horror. El seu viatge es converteix de mica en mica en un malson. Informació: El cineasta cambodjà Rithy Panh, que de ben jove hagué de fugir del règim comunista dels Khmers Rojos i exiliar-se a París, centra la seva filmografia, en gran part, al genocidi dels de Pol Pot i a la memòria de les seves víctimes, sigui en documentals o en llargmetratges de ficció. Membre del Jurat de la Cinéfondation i dels Curtmetratges el 2001 i president del Jurat de la Càmera d’Or el 2019, ha estat freqüentment seleccionat al Festival de Canes, sigui a la Competició -“Les gens de la rizière” (1994)-, Fora de Competició -“S21, la machine de mort khmère rouge” (2003), “Les Artistes du Théâtre Brûlé” (2005)-, a les Sessions Especials -“Exil” (2016), “Duch, le maître des forges de l’enfer” (2011)- o a Un Certain Regard -“L’image manquante” (2013, Premi Un Certain Regard), “Un soir après la guerre” (1998)-. En dues ocasions ha estat guardonat a la Berlinale (Millor Documental, amb “Irradiés” -2020-, i Millor Contribució Artística, amb “Everything Will Be OK” -2022-). A Venècia, va presentar “Les tombeaux sans noms” (2018) al marc de les Giornate degli Autori. | VI: Playtime. DF: Dulac Distribution. EF: 05.06.2024. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.|

Sessions Especials.

De Lou YE, “An Unfinished Film”. Producció: Singapur, Alemanya. Durada: 1h46. Guió: Lou Ye, Yingli Ma. Documental filmat durant el confinament sobre la pandèmia de COVID a la Xina. Amb Qin Hao, Qi Xi, Mao Xiaorui, Huang Xuan, Zhang Songwen. Sinopsi: Gener de 2020. Un equip de filmació es reuneix en un hotel prop de Wuhan per reprendre la producció d’una pel·lícula interrompuda deu anys abans. A mesura que circulen els rumors sobre una malaltia estranya, l’equip es veu confinat amb les seves pantalles com a únic contacte amb el món exterior. Informació (extreta d’un apunt anterior d’aquest blog): Al cineasta xinès Lou Ye el vaig seguir amb molt d’interès quan aconseguí entrar a la primera fila dels autors seleccionats pels grans festivals, en particular, pel Festival de Canes, quan (i on) li vaig veure “Purple Butterfly” (2003), “Summer Palace” (2006) i “Nits d’embriaguesa primaveral” / “Spring Fever” (2009). Després, li vaig perdre una mica la pista, en presentar pel·lícules que, si les hi he vistes, ja m’han resultat menys interessants: “Love and Bruises” (2011), “Mystery” (2012). De fet, el seu film que més em va impactar fou l’intricat, caòtic, fascinant, absorbent “Purple Butterfly” (2003), després, la cosa anà baixant, pel·lícula rere pel·lícula, en perdre força d’expressió visual i deixar-se anar pels arguments (inclòs el seu valent treball sobre els fets de la plaça de Tian’anmen). (..) El títol que el va revelar internacionalment fou “El riu Suzhou” / “Suzhou River” / “Suzhou he” (2000). Lou Ye va néixer a Xangai l’any 1965. Va estudiar animació a l’Escola de Belles Arts de Xangai i després cinema a la Beijing Film Academy. La seva pel·lícula debut, “Weekend Lover” (1994), va ser prohibida durant dos anys a la Xina. Va atreure l’atenció internacional amb el seu segon llargmetratge “El riu Suzhou” / “Suzhou River” / “Suzhou he” (2000), que va guanyar el premi Tiger al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam. També estava prohibit a la Xina. La pel·lícula, considerada ara un clàssic del cinema xinès modern, va ser restaurada en 4K el 2021, sota la supervisió del mateix Lou Ye, treballant a partir del negatiu original de 16 mm A-B. Les seves tres pel·lícules següents: “Purple Butterfly” (2003), “Summer Palace” (2006) i “Nits d’embriaguesa primaveral” / “Spring Fever” (2009) van ser seleccionades a la Competició de Canes. La seva pel·lícula ambientada a París “Love and Bruises” (2011), es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Venècia. Ye va tornar a Cannes amb “Mystery” (2012), que va ser seleccionat per Un Certain Regard. “Blind Massage” (2014) es va estrenar en Competició a Berlín i va guanyar l’Ós de Plata per Contribució Artística destacada. “The Shadow Play” (2018) es va estrenar al Festival de Cinema del Cavall d’Or de Taipei. “Saturday Fiction” (2019) va ser seleccionat al Concurs de Venècia. Pel·lícules de Lou Ye disponibles a FilminCat.| VI: Coproduction Office. DF: Bac Films. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.|

De Sergei LOZNITSA, “The Invasion” / “L’invasion”. Producció: Països Baixos, França. Durada: 2h25. Guió: Sergei Loznitsa. Documental. Nota sinòptica: Anàlisi de les conseqüències de la invasió d’un país per part d’un altre. Sinopsi: 10 anys després de l’estrena de la seva èpica pel·lícula “Maidan”, Sergei Loznitsa continua les seves cròniques ucraïneses i realitza un documental sobre la lluita del seu país contra la invasió russa. Filmada durant un període de dos anys, la pel·lícula representa la vida de la població civil a tota Ucraïna i presenta una declaració única i definitiva de la resiliència d’Ucraïna davant d’una invasió bàrbara. A la segona part del seu díptic ucraïnès, Loznitsa pinta un llenç monumental d’una nació decidida a defensar el seu dret a existir. Informació: Documentalista compromès amb la causa humana, sensible a la Història, i autor així mateix de ficcions dotades de la mateixa textura densa, visualment expressives, Sergei Loznitsa ha estat freqüentment al Festival de Canes. Tot i que va nèixer a Belorús, de petit ja va anar a viure a Kíiv, va estudiar cinema a Moscú i va començar a produir documentals a Sant Petersburg: té una posició radicalment contrària a la guerra de Rússia contra Ucraïna i igualment és un gran defensor del dret dels cineastes russos a no patir boicot per aquesta invasió armada (molts amics i col·legues, cineastes russos, s’han posicionat contra aquesta guerra boja. … Són víctimes com nosaltres d’aquesta agressió (..) no [s’ha de] jutjar les persones en funció dels seus passaports sinó pels seus actes, ha declarat). A Ucraïna l’han expulsat de l’acadèmia cinematogràfica, titllant-lo de ‘cosmopolita’ en una decisió que Loznitsa vincula a la poca gràcia que els va fer “Babi Yar. Context” (2021), en què s’exposa la col·laboració ucraïnesa amb la matança de jueus de Babi Yar per part dels nazis. Pel·lícules de Sergei Loznitsa disponibles a FilminCat i a Filmin. | VI: Atoms&Void*. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.|

Cinema de Mitjanit.

De SOI Cheang, “Twilight Of The Warriors: Walled In”/ “City of Darkness”- (“Kowloon Walled City”). Producció: Hong Kong – Xina. Durada: 2h05. Guió: Tai-lee Chan, Au Kin-yee, Chun Lai, Kwan Sin Shum, adaptació del manhwa ‘City of Darkness‘, d’Andy Seto. Amb Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen, Raymond Lam, Philip Ng, Max Zhang. Nota sinòptica: Thriller d’acció ambientat als anys vuitanta, en el laberint sense llei homònim, on un grup d’immigrants i proscrits lluiten contra una tríada enviada pel govern britànic de Hong Kong per enderrocar el seu refugi. Sinopsi 1: Ambientada a la Ciutat Emmurallada de Kowloon, la pel·lícula explica la història de Chan Lok-kwun, un noi que entra per error a la Ciutat, on aprendrà importants lliçons de vida, estrenyerà llaços amb els seus habitants i lluitarà per la protecció del refugi segur que ha esdevingut per a tantes persones. Sinopsi 2: A la dècada dels vuitanta, l’únic lloc de Hong Kong on no s’aplicava la llei britànica era la formidable Ciutadella de Kowloon, un enclavament dedicat a les bandes i al tràfic de tota mena. Fugint del poderós cap de la Tríada, Mr. Big, el migrant il·legal Chan Lok-kwun es refugia a Kowloon on és portat sota la protecció de Cyclone, líder de la Ciutadella. Amb els altres pàries del seu clan, hauran d’enfrontar-se a la invasió de la banda del Sr. Big i protegir el refugi que s’ha convertit per a ells la ciutat fortificada. Vídeo: Tràiler. Informació: Coneguda com la Ciutat de la Foscor o la Ciutat sense Llei, la Ciutat Emurallada de Kowloon ha passat a la història com el lloc de destí de delinqüents que fugien de la justícia, llar de tríades i condicions d’insalubritat, però i si poguéssim veure la perspectiva de les famílies que tenien la seva vida i els seus negocis allà? (CineAsia). Cheang Pou-soi, també conegut com a Soi Cheang o Bob Cheng, originari de Macau, és director, productor actor i guionista de Hong Kong. Pel cap baix ha participat en tres ocasions al Festival de Sitges -amb “Accident” (2009), “Motorway” (2012) i “Limbo” (2021)-, havent estat seleccionat per a la PIazza Grande de Locarno amb “Motorway” i a la Competició de Venècia amb “Accident”. Pel·lícules de Soi Cheang disponibles a Filmin. | DF: Metropolitan Films*. EF: 04.09.2024. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, CineAsia (esp), TMDB (ang), CityOnFire (ang), MediaAsiaFilmDist (ang).|

Un Certain Regard.

De Roberto MINERVINI, “Les damnés” / “The Damned”. Producció: Itàlia, Bèlgica, EUA. Durada: 1h28. Guió: Roberto Minervini. Amb Jeremiah Knupp, René W. Solomon, Cuyler Ballenger, Timothy Carlson, Noah Carlson, Judah Carlson. Sinopsi: Hivern de 1862. Durant la Guerra Civil, l’exèrcit dels Estats Units envia una companyia de voluntaris a l’Oest per a patrullar regions inexplorades. A mesura que la seva missió canvia de curs, qüestionen el significat del seu compromís. Informació: Nascut a Itàlia, doctor en Història del Cinema i professor de Direcció i Guió de documentals, Roberto Minervini la fa entre Itàlia i els EUA. Després d’haver dirigit diversos curtmetratges, va debutar en el llargmetratge amb el drama “The Passage” (2011) -en el qual tres persones es reuneixen per casualitat i fan un viatge per carretera a l’oest de Texas, on les seves vides canvien per sempre, i, al repartiment, ja hi apareixen un bon grapat de ‘Carlson’-. La seva següent pel·lícula, “Low Tide” / “Bassa marea” (2012) -considerat el segon film de la trilogia texana d’en Minervini, conjuntament amb l’anterior i el següent, i en el qual un nen de 12 anys viu amb la seva mare, una dona soltera, i ha de fer-se càrrec no només de les tasques de la llar, sinó també de la seva mare, que treballa com a conserge en una residència de gent gran, i freqüenta fins i tot amics ocasionals que de vegades porta a casa: de fet, mare i fill viuen vides separades i el nen passa el dia sol-, es va presentar a Orizzonti de la Mostra de Venècia. I tancant la trilogia, “Stop the Pounding Heart” (2013) -documental que explora l’adolescència, la família, els valors socials, els rols de gènere i la religió al sud d’Amèrica rural, seguint una xicota que creix en una família de criadors de cabres, els pares de la qual eduquen a casa els seus dotze fills, en els estrictes preceptes de la Bíblia, i ella, com les seves germanes, ha d’aprendre a ser una dona pietosa, al servei dels homes, i mantenir intacta la seva puresa emocional i física fins al matrimoni; però quan coneix en Colby, un noi entusiasta del rodeo, qüestiona l’única forma de vida que ha conegut- es va projectar en Sessió Especial al Festival de Canes. Tot seguit va tornar a Canes (Un Certain Regard) amb el documental “The Other Side” (2015) -en un territori invisible, al marge de la societat, a la frontera entre la il·legalitat i l’anarquia, viu una comunitat que pateix i s’enfronta a una amenaça: caure en l’oblit. Veterans desarmats, adolescents taciturns, drogodependents que busquen en l’amor una sortida a la seva addicció, veterans de les forces especials encara en guerra amb el món, dones joves i futures mares a la deriva, gent gran que no ha perdut les ganes de viure: En aquesta humanitat amagada, s’obren els abismes de l’Amèrica actual-. I el 2018 va competir a la Mostra de Venècia amb “What You Gonna Do When the World’s on Fire?” -documental sobre els membres d’una comunitat afroamericana del sud dels Estats Units en les profunditats de la seva vida quotidiana, sacsejades per una sèrie d’assassinats sagnants durant l’estiu del 2016. Tres històries paral·leles d’individus que lluiten cada dia per la justícia, la dignitat i la supervivència, amb la consciència de pertànyer a una raça que mai ha deixat de ser objecte d’explotació, discriminació i violència des dels temps de l’esclavitud. Al rerefons, la protesta de les New Black Panthers contra la brutalitat policial, arran del linxament de dos nois a Mississipí-. Pel·lícules de Roberto Minervini disponibles a Filmin.| VI: Les Films du Losange. DF: Les Films du Losange. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.|

De Rungano NYONI, “On Becoming A Guinea Fowl“. Producció: Zàmbia, Anglaterra, Irlanda. Durada: 1h35. Fotografia: David Gallego. Nota sinòptica: comèdia dramàtica que explora les relacions humanes a Zàmbia i Guinea. Sinopsi: En una carretera deserta, enmig de la nit, Shula es troba amb les restes del seu oncle. Mentre es prepara un funeral, Shula i les seves cosines treuen a la llum els secrets enterrats de la seva família de classe mitjana zambiana. Informació: En aquesta pel·lícula surrealista i vibrant, la cineasta Rungano Nyoni investiga les mentides que ens diem a nosaltres mateixos (Festival). Rungano Nyoni va néixer a Lusaka, Zàmbia i va créixer a Gal·les. Es va graduar a la Universitat de les Arts de Londres. Ha dirigit nombrosos curtmetratges, com “The List“, que va guanyar un BAFTA Cymru i “Mwansa the Great“, que va ser nominada a un BAFTA. Va coescriure “The Mass of Men“, que va guanyar un Lleopard d’Or a Locarno. El seu darrer curtmetratge “Listen“, codirigit i presentat al programa de la Quinzena de Realizadors a la Nordic Factory, va ser nominat a l’Oscar. Rungano era resident de la Cinéfondation l’any 2013. Va presentar la seva òpera prima “I Am Not a Witch” (2017) a la Quinzena dels Realitzadors de Canes, abans de ser multinominada i pluripremiada als BIFA i guardonada amb el BAFTA al millor debut britànic de l’any -ambientada en una comunitat remota de Zàmbia, on la Shula, una nena de 9 anys, és acusada de bruixeria i condemnada a viure lligada amb una cinta en un campament de bruixes, amb un encanteri: si es talla la cinta, serà maleïda i es convertirà en una cabra blanca-. El 2020, ha dirigit 1 episodi de la sèrie televisiva ‘Homemade‘. El 2023 va ser membre del Jurat Internacional del Festival de Canes. | VI: A24. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.|

Cannes Classics.

Total Frederick Wiseman.

“Law and Order“, de Frederick Wiseman (1969). Durada: 1h21. Una presentació i restauració de Zipporah Films en associació amb Steven Spielberg, amb la participació de la Biblioteca del Congrés. Nova versió restaurada en 4K a partir del negatiu d’imatge de 16 mm i el so original. Escaneig i calibratge realitzat als laboratoris DuArt i Goldcrest. Calibració i restauració realitzada per Jane Tolmachyov, sota la supervisió de Frederick Wiseman i Karen Konicek. Retrospectives a tot el món i distribució a França per Météore Films a partir de la tardor de 2024. En presència de Frederick Wiseman.

Documentals sobre cinema.

“Le scénario de ma vie, François Truffaut“, de David Teboul (2024). Producció: França. Durada: 1h38. Una coproducció 10.7 producció i INA, amb la participació de France Télévisions, el CNC, Procirep-Angoa i la Fundació La Poste. Vendes internacionals mk2 Films. Al final de la seva vida, greument malalt, François Truffaut es va refugiar amb la seva exdona Madeleine Morgenstern. Aleshores, ella intenta que estigui ocupat durant la seva llarga agonia. El cineasta es confia al seu amic Claude de Givray, amb la intenció d’escriure la seva autobiografia. Massa debilitat, va abandonar el projecte. La pel·lícula revela part d’aquesta història definitiva. En presència de David Teboul i Serge Toubiana.

“Elizabeth Taylor: The Lost Tapes” / “Elizabeth Taylor: les enregistrements perdus”, de Nanette Burstein (2024). Producció: EUA. Durada: 1h41. Una producció de Zipper Bros Films, Gerber Pictures, Sutter Road Picture Company, Bad Robot. Gràcies a l’accés als arxius personals d’Elizabeth Taylor, i setanta hores d’enregistraments íntims descoberts recentment, la pel·lícula de Nanette Burstein, acollida a Canes fa uns anys per “The Kid Stays in the Picture”, que ella codirigí ​​amb Brett Morgen, aixeca el vel a l’estrella, revelant una dona allunyada de la seva imatge pública. En presència de Nanette Burstein.

“Walking In The Movies” / “Younghwa cheongnyeon dong-ho”, de Lyang Kim (2024). Producció: Corea del Sud. Durada: 1h28. Una coproducció ZONE Film, Kookje Daily News, amb la participació del Comitè de Premsa Local de Busan. Retrat de Kim Dong-ho, que va contribuir a la notorietat del cinema coreà i va fundar el Festival de Busan o “Com podria un alt funcionari enamorar-se del cinema com aquest?” En presència de Dong-ho Kim i Lyang Kim.

Còpies restaurades.

“En Johnny va agafar el fusell” / “Johnny cogió su fusil” / “Johnny s’en va-t-en guerre” / “E Johnny prese il fucile” / “Johnny Got His Gun”, de Dalton Trumbo (1971). Durada: 1h52. Una presentació de Gaumont. Nova còpia digital 4K, produïda per GP Archives. Distribuït en cines a França per Malavida el 2 d’octubre de 2024. En presència de Nicolas Seydoux, president de Gaumont.

Quinzena dels Cineastes.

De Hernán ROSSELLI, “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado” / “Something Old, Something New, Something Borrowed”. Producció: Argentina (36 Caballos i altres), Portugal (Oublaum Filmes*), Espanya (Jaibo Films*). Durada: 1h40. Guió: Hernán Rosselli. Repartiment: Maribel Felpeto (Maribel), Alejandra Cánepa (Alejandra), Hugo Felpeto (Hugo), Leandro Menendez (Leandro), Juliana Inae Risso (Juliana), Marcelo Barbosa (El Mago), Javier Abril Rotger (Facundo). Sinopsi: Els Felpeto administren des de fa diverses dècades un negoci d’apostes clandestines. Des que el seu pare va morir, la Maribel i la seva mare, Alejandra, van quedar a càrrec de la complexa empresa familiar. Una nit, a la Maribel li sembla que es confirma una sospita de fa anys: el pare tenia una família paral·lela i un fill no reconegut; un tal Facundo. La Maribel afegeix en Facundo a Facebook amb una identitat falsa. Flirtegen una mica i ràpidament comencen a veure’s. Oscil·lant entre el documental i la ficció, a partir de l’edició de centenars d’hores de gravacions de pel·lícules familiars, “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado” reconstrueix la fundació, l’apogeu i la caiguda d’una família. Text de presentació de la Quinzena: La Maribel [Felpeto], veïna de la infància del cineasta, li va confiar vells vídeos familiars i va acceptar convertir-se “en el present” davant la seva càmera en un personatge de ficció, com els altres membres de la seva tribu, transformats en corredors d’apostes. La teoria dels jocs i la figura de la xarxa són essencials a totes les escales, des de la memòria individual fins a la història d’un país. (..) Digne representant d’una cinematografia en perill, l’argentí Hernán Rosselli presentarà el seu magnífic “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado”. Imagineu ‘The Sopranos‘ o “Goodfellas” en mode ‘low-fi’ artesanal, en una família de corredors d’apostes en què, després de la desaparició del pare, la mare i la filla assumeixen el negoci familiar. Immersió en el món de les apostes esportives dins d’una classe treballadora dels suburbis que també vol trobar un lloc al sol. Director: Hernán Rosselli va néixer l’any 1979, a l’Argentina. Va estudiar al CIEVYC on es va especialitzar en guió i realització i el 2002, va ingressar a l’ENERC (Buenos Aires), on es va especialitzar en muntatge. A més va estudiar Filosofia i Música. És fundador i editor de ‘Las Naves’, una revista dedicada al cinema d’autor, publicada en col·laboració amb la revista alemanya ‘Revolver’. També escriu a les publicacions semestrals de ‘Revista de Cine’. Muntador, director de fotografia, el 2014, va debutar en la direcció amb el llargmetratge “Mauro” -drama en què Rosselli enregistra el món d’en Mauro amb un estil observador i socialrealista, rodat al seu propi barri i amb molts dels seus amics en papers secundaris, amb una narració al límit de la realitat i la ficció amb seqüències poètiques de vídeos nostàlgics i reflexions de Mauro en veu en off, en què el cineasta dibuixa una imatge nítida de l’Argentina actual (una economia en col·lapse en què els pobres lluiten entre ells i, mentrestant, s’empobreixen encara més) : en Mauro camina per Buenos Aires i compra qualsevol cosa (una samarreta barata al mercat, una cervesa en una discoteca, una bufanda…), no compra per posseir, sinó per desfer-se dels seus diners. Són calés falsificats i en Mauro és un venedor que els ha de posar en circulació subrepticiament. Quan en Mauro decideix muntar la seva pròpia operació de falsificació amb el seu amic Luis, i al mateix temps s’enamora de la misteriosa Paula, la seva vida augmenta un parell de velocitats-, en competició al Festival de Cinema de Rotterdam – Bright Future, seleccionat al Festival dels 3 Continents de Nantes, guanyador del Premi Fipresci i del Premi Especial del Jurat al Concurs Internacional BAFICI. L’abril de 2018, el seu documental “Casa del Teatro” -film que transcorre en una institució que acull actors jubilats de baixos recursos i que se centra en un d’ells, que té seriosos problemes psíquics. Un subtil, formalment rigorós i sentit film sobre les estranyes tortuositats de la memòria (Micropsia)- va ser seleccionat al BAFICI. Actualment és professor de Cinema Documental a la FUC – Universidad del Cine de Buenos Aires. | VI: MPM Premium. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies|.

De Thierry DE PERETTI, “À son image” / “In His Own Image”. Producció: França. Durada: 1h53. Guió: Thierry de Peretti, Jeanne Aptekman, adaptació de la novel·la ‘À son image’,de Jérôme Ferrari,. Repartiment: Clara-Maria Laredo (Antonia), Marc-Antonu Mozziconacci (Simon), Louis Starace (Pascal), Barbara Sbraggia (Madeleine), Saveria Giorgi (Laetitia), Andrea Cossu (Jean-Joseph), Pierre-Jean Straboni (Xavier), Antonia Buresi (Gracieuse), Paul Garatte (Paul), Thierry de Peretti (Joseph), Harold Orsoni (Marc-Aurèle), Cédric Appietto (Patrick), Alexis Manenti (Dragan), Victoire Du Bois (Jelica). Sinopsi: Fragments de la vida d’Antonia, jove fotògrafa de ‘Corse-Matin’ a Ajaccio. El seu compromís, els seus amics, els seus amors es barregen amb els grans esdeveniments de la història política de l’illa, des dels anys vuitanta fins als albors del segle XXI. És el fresc d’una generació. Text de presentació de la Quinzena: Adaptació d’una novel·la de Jérôme Ferrari, Thierry de Peretti torna en “À son imatge” a la història de Còrsega de finals del segle XX des del punt de vista d’una jove fotògrafa de premsa que té una relació amb un independentista. Rebutjant qualsevol didactisme, la pel·lícula és un fresc generacional que cobreix diversos esdeveniments de la lluita política i aconsegueix copsar amb delicadesa la singularitat corsa. (..) La pel·lícula no evita els atzucacs del nacionalisme sense desacreditar la causa corsa: fins i tot delicadament, com d’una manera silenciosa, en capta la singularitat. Sobretot, és el formidable retrat d’una dona que busca el seu propi camí. Director: Thierry de Peretti (nascut el 19.11.1970, a Ajaccio, Còrsega) és un actor i director, que ha dirigit els llargmetratges “Les Apaches” (Quinzena 2013) -a Còrsega, cinc adolescents que ronden entren a una casa desocupada i en roben objectes sense valor i un parell de rifles de col·leccionista, però en tornar de París i trobar-s’ho, la propietària de la casa se’n queixa a un petit cap mafiós que coneix-; “Une vie violente” (Setmana de la Crítica 2017) -malgrat l’amenaça de mort que li penja al cap, un home decideix tornar a Còrsega per assistir al funeral del seu millor amic i company d’armes, assassinat el dia abans.- i “Enquête sur un scandale d’État” (Sant Sebastià 2021) -l’octubre de 2015, els agents de duanes francesos confisquen set tones de cànnabis al cor de la capital i, el mateix dia, un antic talp amb un passat boirós, contacta amb un periodista de ‘Libération’, a qui assegura que pot demostrar l’existència d’un narcotràfic d’Estat liderat per una figura mediàtica i policia francèsa d’alt rang: Tot i que al principi s’hi mostra suspicaç, el jove periodista finalment se submergeix en la investigació, que el porta als racons més foscos de la República-. | VI: Pyramide INT. DF: Pyramide. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies|.

De Cristóbal LEÓN i Joaquín COCIÑA, “Los hiperbóreos” / “The Hyperboreans”. Producció: Xile. Durada: 1h02. Guió: Cristóbal León, Joaquín Cociña, Alejandra Moffat. Repartiment: Antonia Giesen (Antonia Giesen), Francisco Visceral (Metalero). Sinopsi: Als llimbs d’un gran estudi, la nostra única guia és una dona, al seu torn narradora, actriu, il·lusionista que interactua amb decorats i efígies de cartró a la Méliès, seguint els passos d’un home molt real: el dandy neonazi xilè Miguel Serrano (1917-2009), pixatinters a l’origen de teories esotèriques delirants. Aberració fascinant o símptoma d’un mal més profund? Informació: L’actriu i psicòloga Antonia Giesen decideix filmar un guió revelat per una veu dins la ment d’un dels seus pacients. Buscant la col·laboració amb el duet de cineastes León & Cociña, creen una cruïlla de teatre, ciència-ficció, animació i biopic fabulós, poblat de mons paral·lels i embruixat per l’ombra d’un escriptor nazi xilè com a figura demoníaca. Text de presentació de la Quinzena: Els xilens León i Cociña havien codirigit “La casa lobo“, un primer llargmetratge d’animació híbrid, premiat als festivals més grans del món sencer. Amb “Los hiperbóreos” continuen el seu treball artesanal barrejant titelles, stop-motion i acció en directe. A la cruïlla de teatre, ciència ficció, animació i fals biopic, aquí tenim l’OVNI de la selecció: un deliri paranoide, heretat de Ruiz i de Bolaño, ple de mons paral·lels i perseguit per ombres d’un escriptor nazi xilè com a figura demoníaca.Directors: Cristóbal León i Joaquín Cociña, nascuts l’any 1980 a Xile, col·laboren junts des del 2007. Tots dos van cursar estudis a la Universitat Catòlica de Xile, i León va continuar els seus estudis a UDK (Berlín) i De Ateliers (Amsterdam). A través de les seves pel·lícules experimentals, León & Cociña ofereixen una nova interpretació del simbolisme religiós i els rituals màgics profundament arrelats a la cultura tradicional d’Amèrica Llatina. La seva producció cinematogràfica incorpora diverses tècniques, com ara fotografia, dibuix, escultura, dansa i performance. Les seves pel·lícules en stop-motion es caracteritzen per un llenguatge cinematogràfic cru, on figures de paper ‘maché’ i dibuixos d’aspecte innocent contrasten clarament amb temes com la religió, el sexe i la mort que predominen a les seves obres. Guanyadors de prestigiosos premis, les seves pel·lícules es mostren regularment en festivals internacionals de cinema i es mostren a museus i biennals d’Amèrica Llatina. Han exposat el seu treball a escenaris reconeguts com la Whitechapel Gallery, el Guggenheim Museum NY, KW Berlin, AJG Gallery Seville 2012, Art Basel Hong Kong Film section 2014, la Biennal de Venècia 2013 (representant Xile al pavelló llatinoamericà) i Art Basel Statements 2012. El seu primer llargmetratge, “The Wolf House” (2018), va obtenir elogis pel seu enfocament innovador. Rodada en diversos llocs públics com ara museus, centres culturals i galeries d’art, es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Berlín 2018, guanyant el premi Caligari a la secció Fòrum. Des de llavors, la pel·lícula s’ha projectat en més de 100 festivals, rebent més de 12 premis i mencions. Tres anys més tard, el seu curt d’animació “Los Huesos” (2021) va debutar al Festival de Cinema de Venècia, guanyant el premi Orizzonti al millor curtmetratge. El duo de cineastes van treballar al Departament d’Animació de “Beau is Affraid” (Ari Aster, 2023).| VI: Bendita Film Sales. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies|.

Setmana de la Crítica.

De KEFF, “Locust“ / “Chong”. Producció: Taiwan, França, Estats Units. Durada: 2h08. Guió: KEFF. Amb Wilson LIU, Rimong IHWAR, Devin PAN, An-shun YU , Yi Jung WU, Nien-Hsien. Sinopsi: A Taiwan, en Zhong-Han, un noi mut d’uns vint anys, porta una doble vida. Treballa en un restaurant familiar de dia, atraca amb una colla de nit en nom dels padrins locals. Però un empresari corrupte es queda amb el restaurant, cosa que posa en perill la seva gent i obliga en Zhong-Han a enfrontar-se a la seva pròpia banda. Comentari de la Setmana: Primer llargmetratge del director taiwanès KEFF, ens submergeix al Taiwan del 2019, en plena revolta popular, al costat d’un jovent desencantat temptat per l’opció de les armes i les bandes. Una pel·lícula de gènere, tràgica i romàntica, amb una direcció virtuosa, que ret homenatge als grans mestres del cinema taiwanès i nord-americà alhora que renova amb passió i talent els codis del ‘neo-noir’. Informació: Òpera prima de KEFF (nascut el 5 de gener de 1991 a Singapur). Guionista, director, músic i artista taiwanès-nord-americà, va créixer a Hong Kong. El seu curtmetratge “Secret Lives of Asians at Night” [2019] va rebre una beca de la Spike Lee Film Fellowship i va guanyar el premi del jurat a la millor pel·lícula asiàticoamericana de la Directors Guild of America. El seu segon curtmetratge (i pel·lícula de màster a la NYU), “Taipei Suicide Story” [2020], va tenir la seva estrena mundial a la Cinéfondation del Festival de Canes i va guanyar el gran premi a Slamdance en la categoria de ficció. | VI: MK2. DF: Tandem Films. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies.|

ACID.

De Josh MOND, “It Doesn’t Matter“. Producció: EUA, França. Any: 2024. Durada: 1h26. Guió: Oscar Bodden Gonzalez, Alice De Matha, Josh Mond. Amb Jay Will, Christopher Abbott. Sinopsi: Segueix les peregrinacions d’Alvaro, un novaiorquès de Staten Island, i el seu amic cineasta. Durant set anys, durant un viatge que l’ha dut pels Estats Units, l’Alvaro s’ha enfrontat a tot allò que el podia fer caure a terra. Només li queda aixecar-se i intentar curar-se. Informació: El director, Josh Mond, ha estat productor de films independents nord-americans com “Afterschool“, “Two Gates of Sleep“, “Martha Marcy May Marlene“, “Simon Killer” i “Piercing“.

De Guillaume BRAC, “Ce n’est qu’un au revoir“. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h06. Sinopsi: Les amistats de secundària poden durar tota la vida? Una cosa és segura, d’aquí a poc l’Aurore, la Nours, la Jeanne, la Diane i els altres s’acomiadaran del seu internat, del bany a la Drôme, de les festes a la muntanya. Louison tallarà els seus temors i la petita família es trencarà. Per a alguns d’ells, no és la primera vegada i encara fa més mal…

De Mona CONVERT, ” Un Pays en flammes“. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h10. Guió i fotografia: Mona Convert. Sinopsi: Al bosc de les Landes, una família transmet els secrets del foc de generació en generació. Davant els ulls dels animals, els dies i les nits se succeeixen. El pare, en Patrick, menja herba. La filla, la Margot, explota. El nen, en Jean, mira d’arreplegar lluernes.