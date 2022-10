Autonomistes votats per independentistes.

Aquest cap de setmana l’ANC ha fet l’acampada a Barcelona per la campanya jo acuso, assenyalant l’Estat per la causa general contra l’independentime i demanant que el Parlament obri una Comissió d’investigació sobre l’abast de la repressió.

La idea seria bona en un Estat democràtic i on els poders actuessin com a tals, però dins l’Estat espanyol es perdre el temps. La concepció d’un Estat com Espanya fa que la unitat territorial sigui un valor suprem com dicta la Constitució mateixa i per tant tot es vàlid per defensar la mateixa. El cas català es de manual, veient com han utilitzat la violència contra la ciutadania sense pudor “a por ellos” li deien, i com posteriorment han aplicat un cop d’Estat anomenat 155 amb el suport dels principals grups de la cambra espanyola, per passar a una tercera fase de repressió via judicial sense límits com escarment sense fre a tothom que hi ha col·laborat amb major o menor grau. Pel mig descobrim com han saltat totes le línies vermelles dels drets de la ciutadania amb l’espionatge a mòbils massiu sense cap vergonya. Per tant el que seria un buscar respostes es converteix en la normalitat més absoluta, perversa, però normalitat.

Cal dir que a Espanya no li preocupa el més mínim aquestes investigacions, com es demostra totes les humiliacions que provinents d’Europa han vingut i que no han suposat cap canvi de procediment. Crec que el Jo acuso ja hauria d’anar dirigit als nostres partits i la seva actitud vergonyosa, avortar la independència, acceptar el cop d’Estat que esmentava amb col·laboració màxima, col·laborar amb la repressió sent part acusadora en molts del judicis al nostre jovent, comprant el relat de Madrid, empassant l’escàndol de l’espionatge amb quatre escarafalls i seguir immediatament col·laborant amb l’Estat i les seves institucions com si tal cosa, validant la farsa de judicis fets excepte rares excepcions com Josep Costa per exemple i obeint cegament totes i cadascuna de les decisions que han buidat de poder la Generalitat com si res. Com va dir Lluís Llach “Un Govern autonomista votat per independentistes”

Aquest es el Jo acuso principal i no un altre, es bo identificar els obstacles principals i en aquest cas els mateixos son en els nostres lideratges, Govern i partits, res més. Això clarifica les coses i pot portar més facilitat per les solucions. Espanya simplement fa la seva feina dins la seva concepció com Estat, i l’ha feta bé.

Autonomistes votats per independentistes.