ACABAT I LIQUIDAT

La Moncloa diu que el diàleg ja s’ha consumat i considera que ERC ja ha acceptat que l’1 d’Octubre va ser un delicte. Fi de la historia.

Ara toca al PSOE en aquest proper any electoral presumir de mesures anticrisi i altres temes socials, deixant la Taula de diàleg per mès enllà del proper estiu. La reforma del Codi Penal es considera com deia que s’accepta que es delicte i assenyalen que un referèndum no hi cap a la Constitució encara que sense tancar la porta a una consulta sobre els acords de la Taula de diàleg. Consideren un encert haver treballat per la convivència a Catalunya i dir Sí a Catalunya i deixen clar que la unilateralitat independentista ha quedat enrere.

Una nova humiliació aquestes consideracions de Moncloa que malauradament son certes des del seu punt de vista, han aconseguit deixar enrere el procés, dividir l’independentisme i tot a canvi de res, assegurant una crossa fidel com Esquerra pels seus propòsits. Això els blinda davant els comicis propers on poden exhibir haver desmuntat aquest perill sense cedir amb res i a canvi de res, com diria un que jo se, una jugada mestra en tota regla.

De totes maneres la vergonya per la societat catalana ha estat aquest tonto util per dir-ho d’alguna manera com son els repúblicans que han venut als seus votants i al que teoricament defensaven absolutament per no res, el perdó dels seus liders entregats a la presó espanyola i renegant i enterrant el referèndum català amb un autonomisme de llarga durada i una col·laboració interessada amb el PSOE a Madrid a canvi absolutament de res per Catalunya, un peix al cove, amb un cove foradat, un altra jugada mestra, aquesta vergonyosa, fins hi tot amb la reforma del Codi Penal recent avui aprovada, han acceptat que el dia 1 d’octubre va ser delicte aprovant el relat de l’Estat espanyol i renunciant a qualsevol intent amb mentides varies sobre èxits com la llengua que s’han demostrat absolutament falsos.

Ara amb el nou afer amb els magistrats espanyols, ja s’han posat al costat de Pedro Sanchez com a primera reacció i segueixen fent el paper del tonto util a canvi de res i deixant la societat catalana totalment avergonyida un cop més.

Com deia acabat i liquidat.