VOLEM SUPERAR EL 50%

Recordeu quan els partits que suposadament volien la independència apujaven l’aposta, fins llavora totes havien estat superades per la societat catalana i ens demanaven superar el 50% de diputats i vots al Parlament, que finalment van aconseguir i oh sorpresa, tampoc ha servit de res.

Recordem el Govern que va saltar pels aires entre Esquerra i Junts inicialment i amb la CUP fent de CUP i mirant-se les coses des de la barrera. Una majoria que no paren de demanar per fer que la via unilateral fos exitosa, una majoria que han ignorat com si no existis un cop assolida i que evidentment ni han volgut ni han sabut gestionar per anar endavant amb el mandat del 2017. Ara veiem l’acord de pressupostos precisament amb el partit del 155 i esperant el suport dels Comuns per la majoria total que els faci possibles. Això en altres temps s’en deia tripartit crec i sobretot molt allunyat de qualsevol pretensió independentista com seria el raonable.

Segurament els republicans aferrats amb un Govern tant feble ens diran que és la llei més important i bàsica per aprofitar els nostres recursos, per això s’han empassat algunes partides de les quals havien fet bandera en sentit contrari com la carretera B40, el futur ampliació de l’aeroport o el projecte Hard Rock. També ens vendran augments en habitatge, educació o sanitat que amb el temps sempre son insuficients, però que com a cortina de fum son esplendids per qualsevol Govern.

Tant de demanar aquest anhelat 50% per acabar amb un tripartit i amb la independència desada al calaix des del minut zero. Encara escoltem alguna vegada aquell famós terme d’eixamplar la base sense cap tipus de vergonya, però com veiem els fets van en un altra direcció. Una nova oportunitat que passa fins que algú suposo torni a pujar l’aposta i ara ens demani el 99% de vots o un referèndum com ja hem escoltat des del Partit del Govern oberts a que el vot del no valgui més que el del Sí. Un desgavell majúscul per amagar la incapacitat i el no objectiu pels quals han estat votats i representen una societat.

En aquests moments hi ha una majoria al carrer com hi era el 2017, un resultat molt clar en un referèndum amb una participació molt significativa encara que fos sota les porres, una majoria parlamentària suficient, unes lleis aprovades en el seu dia i una declaració aturada pels nostres mateixos partits i Govern i el resultat ja el coneixem.

Sort que volien superar el 50%.