UNA MICA DE COHERÈNCIA

El no de Junts ahir a la Llei d’Amnistia encara que sigui provisional i no crec que eviti arribar al mateix lloc al final, es una alenada d’aire fresc a tanta hipocresia i burla cap a la ciutadania.

Com deia, encara que de moment no crec que sigui definitiu, la desconfiança com entendran se l’han guanyat a pols com a mínim es un ensurt i un canvi respecte a la submissió absoluta d’Esquerra i el seu suport a canvi de res sense remei. Aquesta llei ja sabien que davant les excepcions de terrorisme i alta traició que el PSOE ja havia dit no negociaria, s’amagava la via perquè els jutges espanyols facin anar la seva imaginació desbocada i la repressió segueixi sempre en la mateixa direcció, contra Tsunami, els CDR i persones com el President Puigdemont o Marta Rovira entre d’altres. Crec que es prou motiu per dir no.

De fet, tots coincidiexen i accepten especialment el PSOE que l’aparell judicial no farà cas aquesta Llei, i això que seria un escàndol majúscul en qualsevol Estat vertaderament democràtic. o diuen com si res intentant en el cas del PSOE acusar la dreta del cas, quan ells hi estan igual o més implicats en aquesta causa, ja que formen part del mateix sistema corrupte de l’Estat. Si no fos així evidentment i davant la gravetat ja haurien posat la vista en el tema per corregir aquesta anomàlia, però no ho faran evidentment, ja que no son jutges conservadors o falsos progressistes, es el sistema heretat del franquisme i que forma part de l’ADN de l’Estat amb jutges com Garcia Castellon que seria en un Tribunal com acusat en qualsevol lloc democràtic. Dit això i veient tots els mitjans d’aquí i d’allà parlen de la Llei com si el nom ja fos suficient, i com qualsevol llei el contingut es l’important.

Fa vergonya aliena veure Esquerra mentint i donant suport cec a la Llei amb excuses de mal pagador quan saben dels perills de la mateixa. Ja no dissimulen com intentaven fer abans i s’han convertit en una crossa socialista sense embuts.

Avui mateix el diputat Wagensberg d’Esquerra ha marxat a Suïssa per les acusacions del cas Tsunàmi i la por que te a una decisió arbitrària com ha dit. Això no es normal, i aquesta llei tal com està ara ho facilita sense remei.

De fet si les acusacions de que l’aparell judicial que es confirmen cada dia amb les actuacions d’aquest poder sobre els seus atacs al legislatiu i on ningú pensa fer res, seria prou motiu per abandonar Madrid, però esclar tampoc ho faran, i prefereixen jugar amb les cartes marcades conservant els seus privilegis.

Cal una mica de coherència amb tot, i d’això no anem sobrats.