Si alguna cosa ens ha portat la repressió espanyola entre d’altres son informes esperpèntics i surrealistes dels cossos policials espanyols que en un afany de treure delictes com si el planeta estigues en perill han portat la seva imaginació i fantasies extremadament lluny.

La Guàrdia Civil creia que l’ex conseller de Polítiques digitals, Jordi Puigneró preparava un exèrcit de robots i drons de combat, alhora que un sistema de defensa contra missils per una Catalunya independent. Aquesta es la conclusió del cos desprès de veure el projectes de Big data que treballava. En Puigneró màxim responsable de l’Agència de Ciberseguretat catalana, sembla que aquest activitat ha estat excusa per operacions com la Judes o el cas del Tsunami per posar dos exemples. Alhora se li atribueix el sistema informàtic per fer possible el referèndum i el projecte de República digital catalana amb un Parlament virtual o el bitcoin com a moneda.

Res de nou quan hem vist detenir gent per tenir una careta de cartró a casa o persones que per una olla i quatre elements inofensius han estat acusats de terrorisme o de fabricar explosius directament. Per tant aquesta es la línia dels informes de la Guàrdia Civil. Ara veiem com en Puigneró pràcticament preparava una Guerra de les Galàxies amb drons, robots i missils que encara no s’han vist mai. Una paranoia més enllà de la fantasia que indica clarament el nivell de la Justìcia espanyola basada en molts judicis amb aquests informes de literatura fantàstica com a eines per dictar condemnes i amb la vista cap un altre costat de la Unió Europea per vergonya aliena.

Una repressió descarnada que no es molesta ni a fabricar proves de delictes amb un mínim de realisme, sinó que es capaç de fer volar la imaginació donant validesa absurda a uns informes sense solta ni volta, llavors apart veiem com en el judici dels nostres polítics que es van entregar els vídeos reals no es podien exhibir per no xocar la realitat amb la invenció. Aquesta es la realitat d’un Estat sense respecte als mínims standards democràtics exigibles a Europa.

Davant aquesta farsa, fins hi tot l’exèrcit de robots sembla real.