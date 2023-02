UN ALTRE ÉXIT DEL DIÀLEG AMB ESPANYA

La decisió del Tribunal Suprem de no rebaixar les inhabilitacions de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa i mantenir la malversació dona idea novament dels paranys de l’Estat espanyol amb les causes judicials contra l’independentisme.

Que Oriol Junqueras insisteixi que la Reforma del Codi Penal és un éxit, no deixa de ser sorprenent i diu que l’independentisme ja no podrà ser castigat a excepció de que utilitzi la violència, i ho justifica com l’afany de revenja del Tribunal espanyol que reinterpreta la reforma acordada entre PSOE i ERC. De fet la sentència avala a LLarena dient que no hi ha desordres però si malversació greu i desobediència, cosa que farà servir a les euroordres contra els exiliats amb penes que podrien arribar a ser de 12 anys de presó. El PSOE ja agraeix que es continui castigant els delictes tant greus del referèndum de l’1 d’octubre i defensa trobar solucions dialogades per Catalunya.

Realment insistir amb aquesta fantasia macabra de diàleg amb Espanya, de tractar aquest Estat com un Estat democràtic normal, de col·laborar amb el PSOE donant tot a canvi de res i reforçant la falsa idea que es el poli bo de la pel·licula, anunciar sempre els avantatges aconseguits per desprès xocar amb la crua realitat un i altre cop i sobretot actuar desprès de la declaració d’independència al Parlament en sentit contrari i acatant tot el pack de l’Estat espanyol amb devoció, no deixa de ser un contrasentit i una farsa que no ens podem permetre.

Junqueras parla d’èxit d’una reforma que els socialistes ja sabien que era paper mullat i que l’altra pota d’aquest Estat corrupte, la justícia interpretaria i posaria al seu lloc, per si no fos poc veiem com es retorça la llei, fent servir noves acusacions agreujades per acabar amb penes semblants a les anteriors, alhora veiem com el mateix Junqueras no aconsegueix retallar la inhabilitació, a tot això li diu èxit.

Seguir validant que el referèndum es un delicte greu i que donar veu a la societat, i donar-hi forma es un crim intolerable, alhora validar un fals diàleg que precisament ja es basa en aquest suposit com si la independència catalana tingui que demanar permís a les lleis espanyoles i s’hagi de basar en la seva legislació que precisament ho impedeix. Un nou contrasentit que ens volen vendre com una normalitat que no existeix en cap racó del planeta i menys en Estat de tant baixa qualitat democràtica com Espanya, apart de deixar la base de tot, la ciutadania a la cua del poder.

No, no es cap èxit Oriol.