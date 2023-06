PUNT I SEGUIT

Finalment el culebrot de la tornada de Leo Messi ha acabat,i ja sabem que la seva destinació es Miami, això provocarà desencís en una part i alegria en un altra, però crec que el pitjor era allargar més aquesta historia.

La decisió ja està pressa i ara ja podem descartar el retorn del millor jugador de la història. Messi anirà a una lliga de molta menys exigència i amb uns suculents ingressos en una jubilació daurada. No tinc dubte que el jugador volia venir un altre cop però la situació del club i massa incògnites encara per resoldre en forma de sortides, sous, límits financers i d’altres que es podien eternitzar moltes setmanes més.

Jo soc dels que de cor, aspirava al seu retorn, com una mena de last dance i un comiat com cal al millor jugador de la història que tant hem pogut gaudir com a producte blaugrana. Com ha demostrat a París i amb el Mundial conquerit recentment amb la seva selecció en un altre context encara continua oferint genialitats en el camp i podia aportar un lideratge per un equip nou i jove interessant, per altra banda la seva sortida desagradable fa 2 anys no era el final sommiat per aquesta icona del club i calia poder rectificar. De totes maneres pensant amb el cap, segurament aquesta il·lusió generada potser podia ser un obstacle per la renovació de l’èquip i per la visió de futur del club. Cal seguir la renovació d’aquest èquip amb joventut i reforçar aquelles posicions claus per elevar el nivell i pensar en noves fites. Alhora economicament s’han d’eliminar els sous més alts, un gran llast per la disbauxa del passat i uns fitxatges sobretot a un cost assumible o aprofitant les oportunitats de mercat i anar rebaixant el deute assolit i netejant una economia precaria com la d’avui, en una que permeti tornar a creixer amb solidesa.

Dit això, un gran homenatge al jugador, seria una fita a pensar i gairebé d’obligat compliment per netejar aquesta ferida oberta i deixar enrere un periode negre per la mala gestió de la directiva passada i per millorar la imatge del club atacadad des de fora com sempre, però també en aquest cas des de dins.

Per tant, Messi punt i seguit i agraiment per sempre.