Prou hipocresia.

El conflicte obert i sagnant dels darrers dies a Israel ha portat declaracions dels nostres representants, algunes carregades d’hipocresia i sense cap humanitat que mereixen ser condemnades sempre.

Primer de tots, veig molt clar que Catalunya i sobretot si pot assolir la independència ha de conservar una bona amistat amb Israel, amanida amb declaracions per resoldre el conflicte de Palestina, però políticament i estratègicament si ets un actor internacional has de fer saber la teva opinió i la més recomanable per propi interés seria Israel.

De totes maneres la causa palestina sobretota amb aquell sector proper a l’esquerra sempre ha portat una mirada hipocrita del conflicte entre bons i dolents que ha portat aprovar resolucions condemnant Israel al Parlament posteriorment matisades i moltes declaracions que obvien una part del conflicte i es centren en l’altra. El manifest de Sumar i la seva tebiesa per condemnar els assassinats massius fets per Hamas aquests dies i posant el punt clau en la culpabilitat israeliana fa vergonya aliena, alhora i particularment una diputada seva dient “avui i sempre amb Palestina”. Alhora la resposta del President de la Generalitat s’ha limitat a repiular un tuit de la Consellera d’Exteriors i unes declaracions equidistants per la gravetat del conflicte.

Cal dir que fa fredat com forces sobretot de la banda esquerra i la seva defensa dels drets del poble palestí i contra el colonialisme israelià, si ho traslladem a Catalunya aquests drets ja no son aplicables i la seva posició passa just a l’altre extrem. Hipocresia en majúcules. També la tebiesa del Govern fa molta vergonya. De fet els sucessos d’aquests darrers dies son condemnables sigui qui sigui, Hamas ha entrat a Israel i ha matats centenars de víctimes civils, això son crims de guerra i qui els comet son assassins, ningú els pot defensar. Un altra cosa seria el conflicte de fons on les dues parts tenen crims en la seva butxaca i on segurament la paraula hauria de substituir aquesta guerra continua i aquest tracte a unes societat que ja han patit prou per no ser capaços de trobar una solució definitiva.

No es poden defensar els crims de guerra com sembla ha fet la CUP a traves de les seves xarxes donant rellevància al seu posicionament a favor de Palestina, per damunt de crims repugnants de gent innocent, simplement es una acció política molt miserable en aquests moments.

Una bona part de la humanitat sembla s’ha tornat insensible davant la deshumanització total, i això marca una tendència que no pot portar res de bo, ja que la vida humana te un valor incalculable i no pot ser acabada a mans d’uns criminals fanatics com si res.

Prou hipocresia.