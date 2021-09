La reobertura de l’oci nocturn sembla que pot anar lligada a l’entrada en vigor del Passaport Covid, de fet a Itàlia ja es una obligació en ferm en molt àmbits de la vida i les dades diuen que ha augmentat les vacunacions. Aquí la Generalitat ja comença a matisar com serà la mesura.

De fet es l’etern problema dels nostres polítics cagadubtes i més pendents del que diran o les repercusions en forma de vots de cada mesura que de governar amb transparència. El passaport covid es una formula per mirar de que la població sobretot jove que no s’ha vacunat o també negacionista amb mil paranoies diferents puguin fer el pas. De fet un del lemes principals que aquests esgrimeixen per no voler vacunar-se es la llibertat i els drets de no fer-ho. Totalment dacord, tenen tots els drets, però obliden que els vacunats també en tenen de drets, i per tant en un problema col·lectiu com aquest i on les vacunes han demostrat sobradament la seva eficàcia per aturar el virus i superar aquest tràngol ha de portar a defensar els drets de tots.

Els que opten per no vacunar-se han de ser consequents i respectar els que si ho hem fet, ja que no viuen sols en el planeta. El Passaport covid ha de servir pel retorn a la pretesa normalitat d’una gran majoria i també per gaudir d’aquesta seguretat que no pot ser amenaçada per aquests que han decidit no fer el mateix. Ara ja escoltem que segurament per entrar a restaurants o altres locals semblants estudien no aplicar-ho, i crec es una errada majúscula. Tant que ens omplim la boca de solidaritat en molts altres aspectes, resulta que aquesta amb la mateixa societat ja no ens cal, i segurament seria la més propera i necessària.

El debat del negoci de les farmacèutiques, de la gestió dels Governs i de les contradiccions fruit de la velocitat per resoldre el problema mundial seria un debat, l’altre veure per la xarxa com alguna gent treu pit per no vacunar-se explicant mil i una teories i barrejant drets diferents per justificar el que en la majoria de casos no te justificació.

Els teus drets han de ser compatibles amb els de la resta i per tant cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats en les seves decisions i sobretot respectar la resta.

Crec que el passaport covid ha de ser una bona eina per la nostra seguretat i de pas respectar els drets de tots.