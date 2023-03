No cal anar amb enganys, l’anomenada operació Catalunya, es una operació d’Estat amb els Populars i Socialistes com a principals guardians del règim i els mateixos objectius, per tant cap esperança d’arribar al fons i revertir tota la podridura que ha generat.

Tots sabem que les clavegueres de l’Estat es un arma més de defensa d’aquest Estat espanyol per evitar en aquest cas la democràcia catalana i una independència que es veia propera. Un Estat evidentment es poderós i per tant a partir de personatges tant sinistres com Villarejo i unitats policials que la seva funció es servir al règim, no pas al ciutadà es va atacar als polítics independentistes amb acusacions falses que convenientment amanides i adulterades van provocar els efectes que tots coneixem amb resultats alterats a les eleccions inclosos, tot un escàndol que en aquest Estat son totalment normals, diners a Suïssa que posteriorment han quedat en res en son un bon exemple.

Les comissions d’investigació demanades ja sabem que no arribaran enlloc i precisament el partit que actua com a poli bo, el PSOE quan fa 6 mesos la va acceptar de mala gana, ara no farà cap pas per la seva constitució com a tal. De fet es normal conjuntament amb els Populars, tenen la mateixa visió d’Espanya i els mateixos interessos sempre amb lleis controlades per Madrid i quan va haver la crisi del 23-F el pacte entre totes les parts per controlar absolutament una democràcia de fireta com aquesta.

Posteriorment, el suport dels dos al 155, un autèntic cop d’Estat a les institucions catalanes i evidentment al capdavant d’aquesta operació soterrada que diu molt de la corrupció d’un Estat on tot com deia aquell, va quedar “atado y bien atado”, i així segueix amb una cada cop més posada en dubte transició, una farsa de grans proporcions dirigida pels poder factics de la Dictadura i que encara ostenten el poder a l’ombra sense pudor.

Per tant, els escarafalls per l’Operació Catalunya seria impensable en un Estat democràtic, però no a un Estat com Espanya. Precisament un dels que l’han validat encara hi ha formacions que el presenten com l’esperança pel diàleg, suposo el mateix que van tenir amb ETA crean els GAL i el que han demostrat en infinitat d’ocasions al costat de la dreta com si res.

Mai s’arribarà a rascar molt més de la superficie, bàsicament per la vigilància europea i aquest blanqueig o concesions que els hi toquen per seguir a la mateixa, però no estan obligats a res més. Europa els frena en el més greu però blanqueja aquesta vergonya, amb els catalans com a víctimes per sempre.