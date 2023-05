BUTLLETA-VOT-NUL

Ara que la campanya municipal està apunt d’arribar a la seva fi, adjunto la meva opció que es el vot Nul i simbòlicament amb la papereta de l’1 d’octubre.

Crec que aquest serà el meu vot en totes i cadascuna de les eleccions que vagin succeint, si no hi ha canvis en la direcció presa pels nostres partits. Primer de tot el vot nul a diferència del blanc o abstenció no afavoreix a cap partit i es un vot de protesta amb reconeixement que ningú es pot atribuir, per tant des d’aquest punt de vista un vot honest. En segon lloc si el poble i principalment tot el sector independentista i tots aquells que vam participar al referèndum de l’1 d’octubre per damunt de tot i tothom, i que posteriorment vam escoltar la Declaració d’independència ho seguim creient, evidentment no podem donar suport a tots aquells partits que lluiten per desar i oblidar aquests fets en un calaix i tornar a la seva placidesa autonòmica de sempre.

Una gran estafa com aquesta, una societat madura no la pot ni oblidar, ni perdonar, més de 10 anys de procés fins arribar al referèndum sota les porres policials no es poden acabar amb el cinisme actual dels nostres partits i col·laborant activament amb aquells que ens van aplicar un 155 i que la nostra classe política va acceptar per tornar enrere a velles reivindicacions autonòmiques com si res hagués passat.

Senzillament aquesta farsa no la podem acceptar, i una societat exigent ha de demanar responsabilitats i aquestes nomes es poden donar amb el nostre vot cada quatre anys, i ara seria una oportunitat per tornar a posar els nostres representants com a nostres representants i no com a representants d’un partit lluny dels seus votants.

Si de veritat volem ser respectats i exigir el que tenim dret, hem d’acabar aquesta farsa per damunt d’ideològies i partidismes estèrils i fer escoltar la nostra veu. Una opció de dignitat.