OMELLA I EL SEXE

l’Arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella sembla que va voler justificar els casos de pederàstia i desviar l’atenció de la seva empresa acusant els mitjans de promocionar viure el sexe de qualsevol manera.

Ha acusat els mitjans de part de culpa dels casos d’abusos sexuals. De fet contestava una pregunta sobre un informe de l’esglesia francesa on va assumir que 216 mil persones havien estat victimes d’abusos sexuals per part de capellans o religisiosos des del 1950. Comparteix el dolor i el rebuig dels fets. Diu que ell també es pecador i repta qui estigui lliure del mateix, sobre les investigacions diu que arriben quan arriben i treu pit que a Barcelona nomes hi ha hagut 3 denúncies. Llavors ha acusat els mitjans d’incitar el sexe lliure i que això posa en dificultat la seva feina defensant finalment el secret de confessió en els casos de pederastia.

Un nou capítol en aquest empresa amb tants privilegis injustificats. Un dels seus caps a Barcelona s’espolsa responsabilitats sobre la depravació dins de la seva empresa, acusant els mitjans que es veu han de ser coartats per la seva visió del sexe i la vida en general sense dret a presentar la llibertat també en el sexe com a model per una societat plural. Aquest informe de l’esglesia francesa hauria de fer avergonyir a qualsevol, desprès de molts altres informes per tot el món que hem anat coneixent, i la resposta no pot ser que a Barcelona hi ha menys casos com si fos un mèrit, seria com dir que si a la teva ciutat nomes hi ha un assassinat i la dels costat cinc, ja ens esta bé. Diu que aquest ambient incitat pels mitjans posa en perill la seva feina, la pregunta seria quina feina, la de permetre milers i milers d’abusos a criatures per part de personal de l’esglèsia amb total impunitat.

Tanmateix, el tema del secret de confessió, no es cap excusa, es col·laboració amb el crim simplement, com passa en tota la resta d’ambits de la vida, perquè ha de ser diferent a l’esglèsia, tenen més drets que la resta de la societat, evidentment la resposta deu ser que sí.

El que hauria de fer Omella, es mirar menys cap a fora i posar remei cap a dins. Una empresa podrida des de fa molts i molts anys i on els pederastes han de ser lliurats a la justícia per la seva condemna, netejant de delinquents sexuals les seves seus. Seria el normal en altres àmbits.

Ja n’hi ha prou d’haver d’aguantar això amb una societat que encara pensa més amb l’espiritual que en el terrenal, i així no anem bé.