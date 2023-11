NI OBLIT NI PERDÓ

Ahir es va confirmar la vergonya dels acords dels nostres partits i la seriositat de Sanchez amb els mateixos. La manera de presentar l’ammistia ho certifica, i podem afegir el nyap amb el Català a la Unió Europea i la desgana espanyola per avançar en el tema.

Efectivament, el discurs del futur President espanyol es va dedicar a donar anuncis socials, amb inconcrecions que vol dir que ja es veurà que en queda dels mateixos i fins a l’hora i quart de discurs no va parlar de l’amnistia, va defensar una Espanya unida i com mantenir-la, rebutjant la imposició i lloant la via del diàleg, de l’entesa i del perdó i fins hi tot ha mencionat Espriu amb la paraula “diàleg” i diu que Catalunya està llesta pel retrobament total, compara l’indult dels presos de Terra Lliure amb l’amnistia actual. Això podem afegir els cinc minuts que la cambra europea ha dedicat a l’oficialitat del català amb un document entregat tard i sense traducció per part espanyola que no ha resol res.

Per si algú tenia algun dubte, Sanchez i el seu Govern consideren una molestia el tema amnistia que ja veurem com acaba i ho compara amb indults a persones condemnades per terrorisme. De fet per una banda i per distanciar-se dels Populars rebutja la imposició i per l’altra amb la paraula màgica de diàleg, per cert buida de contingut ens diu que Catalunya ja te el privilegi de tornar a formar part de totes totes d’una Espanya que es tant benevolent que perdonarà les ofenses i relliscades que ha fet Catalunya, com un pare que renya a un nen petit. Una manera de solventar el tema que ha provocat que la representant de Junts hagi estat dura en el seu torn i fins hi tot ha corregut el rumor que el seu si estava en perill, res més lluny de la realitat, a aquestes alçades el teatre de la víctima o de l’enfadat ja no es de rebut, ja que els fets son inexistents.

La vergonya dels acords i la presa de pel constant ha quedat manifesta des del minut 1, i el més greu es la col·laboració cega dels nostres partits que els costarà molt de justificar aquest si gratuit per una persona que ens ha perdonat per exercir la democràcia. El desori es tant gran que Rufian per Esquerra ha fet la seva intervenció en castellà quan era tant important que es pogues utilitzar el català a la cambra.

Com deia aquell la societat recorda l’1 O i ni oblit ni perdó.