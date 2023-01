LLIÇONS DE CINISME

Els fets que han passat a Brasil amb l’assalt a les institucions per part dels seguidors de Bolsonaro, recorda molt al que van fer al Congrès americà els seguidors de Trump, i amb el denominador comú de no acceptar el vot de la ciutadania i voler modificar-lo per la força.

Quan l’extrema dreta agafa el poder, el fa seu amb caràcter definitiu i sense comptar que no es per sempre i que sobretot la ciutadania te el poder per canviar-lo. Tant a Estats Units com ara a Brasil la derrota electoral ha portat a no acceptar els resultats, acusacions de frau i finalment l’enviament de les masses per modificar per la força la sobirania popular. Fa gracia escoltar les reaccions dels representants espanyols com Pedro Sanchez condemnant l’assalt i fent crida al retorn a la normalitat democràtica. El president de la Generalitat diu que la raó de l’extrema dreta es la destrucció de la democràcia i assegura estar al costat de la legitimitat ciutadana i la legitimitat dels vots. Yolanda Diaz diu que una minoria no aconseguirà doblegar la voluntat del poble brasiler.

Realment aquest fenomen ara repetit denota la manca de respecte de la democràcia de segons quins personatges que han aprofitat el sistema per anar al poder, però que ja no els interessa quan el resultat es diferent, ignorant la voluntat popular. Molt curiós es la reacció de segons qui, com el president espanyol parlant de normalitat democràtica quan el seu partit es un dels signants del 155 aplicat a Catalunya deixant la voluntat popular i les seves institucions legitimes en res. Per la seva part el President Aragonés està al costat de la legitimitat i del vot, potser no recorda la legitimitat de les lleis del Parlament aprovades i el resultat del referèndum de l’1 d’octubre que ara ignora totalment i el vol deixar en res demanant un nou referèndum impossible, o això nomes val pel Brasil. El mateix podríem dir de Diaz on el joc de les majories i minories es veu que per Catalunya no es vàlid, deu ser la excepció mundial que confirma la regla.

En definitiva unes reaccions per aquesta anomalia democràtica, que nomes es criticable en altres parts del món, però que com hem comprovat en carn pròpia no es vàlida per Catalunya, la qual se li pot aplicar una ignorància total del vot de la ciutadania i un menyspreu a les seves institucions i representants sense fre.

Son lliçons de cinisme.