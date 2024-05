Agenda d’activitats maig 2024

Sense categoria

Continuem amb un mes de maig ple d’activitats, cinema i noves sinèrgies

Començàvem el mes d’abril vitatjant a Euskadi i l’acabem a Berlín, on assistirem a l’Alfilm, el festival de cinemes àrabs d’aquesta ciutat alemanya. Esperem tornar carregats de noves propostes i futures col.laboracions.

De moment, però, no podrem descansar gaire. Només tornar a posar els peus a Catalunya ens esperen unes setmanes plenes de noves projeccions.

JORNADA SOLIDÀRIA AMB EL POBLES PALESTÍ

El 3 i 4 de maig, l’Empordà amb Palestina i Poble Solidari organitzen una Jornada de solidaritat amb Palestina amb la col.laboració i participació d’associacions, entitats i organitzacions de La Bisbal i d’altres pobles del voltant.

La Jornada pròpiament serà el dissabte 4 de maig que s’iniciarà a les 10h amb una Cercavila Popular i que transcorrerà fins al Passeig Marimón Asprer i l’Ateneu Llibertari Paquita on s’hi celebraran la resta d’activitats.

El divendres 3 de maig al vespre, farem una prèvia, amb la projecció de la pel.lícula “3000 Noches” de la reconeguda realitzadora palestina Mai Masri.

Jornada ATUREM EL GENOCIDI!

El diumenge 5 de maig el col.lectiu “Ter-Brugent per Palestina” organitzen a la Cellera de Ter una jornada en solidaritat amb Palestina i ho faran amb diverses activitats i una projecció de l’òpera prima del realitzador palestí Ameen Nayfeh. Hi col.laboren l’Ajuntament de la Cellera de Ter i Sodepau.

*Hi haurà beguda i menjar a preus populars.

CICLE DE CINEMES ÀRABS A LA SEDETA

Com és habitual per aquestes dates des de fa més de deu anys, els dies 8 i 15 de maig tornen els cinemes àrabs al Centre Cívic La Sedeta, amb la projecció i posterior debat de dues de les pel.lícules premiades a la darrera edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya.

“My Maysoon” de Batoul Kharbija va rebre una menció especial per part de l’organització i “Anxious in Beirut” de Zakaria Jaber el premi a Millor documental de la 17a Mostra.

Dimecres 8 de maig a les 19h

My Maysoon de Batoul Karbijha.

Holanda| 2022 | 55 | VOSC

Presentació i cinefòrum amb Joan Fradera de Fundació Flama

Joan Fradera Garriga és llicenciat en Economia i professor jubilat de cicles formatius (administracions d’empreses). Ha format part de moviments polítics i socials, com Revolta Global i Procés Constituent. Presideix

des del 2013 la Fundació Solidària Flama.

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta/p/57364/my-maysoon

Dimecres 15 de maig a les 19h

Anxious in Beirut de Zakaria Jaber

Jordània, Líban,Qatar, Espanya | 2023 | 93| VOSC

Presentació i cinefòrum amb Carlota Coloma.

Carlota Coloma és la productora i cofundadora de 15L Films, juntament a Adrià Lahuerta. Cooproductora d’”Anxious in Beirut” de Zakaria Jaber amb Jumana Saadeh (Jordània), Al Jazeera Witnes i Al Jazeera Documentary.

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta/p/57362/anxious-in-beirut-

“TEIXINT XARXES” AMB L’ASSOCIACIÓ HÈLIA

Des de fa uns quants anys col.laborem amb l’associació Hèlia, en el marc de diferents projectes de cooperació que elles encapçalen amb diferents organitzacions palestines, per tal de difondre la història i la situació de les dones palestines en les seves lluites per a l’autodeterminació i llibertat com a dones i palestines.

DIMARTS DE VÍDEO

Projecció21.05.2024 / 19h

“Terrible sounds” de Philip Rizk

Amb la participació de Philip Rizk i Marta Vallejo

Després de la projecció conversarem amb Philip Rizk sobre “Terrible Sounds” on proposa una reavaluació de les imatges que van envoltar les obertures de la tomba de Tutankhamon, i la contraposició de dos relats sobre l’”alliberament” nacional d’Egipte. Seguint la seva trajectòria ens endinsarem en el procés de creació, i explorarem el diàleg entre imatge, música i història.

Més informació: https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Dimarts-de-video-00093