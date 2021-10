Les últimes fuetades.

El grup Ciutadans es un cadaver polític en procés de desaparició, de totes maneres els últims reductes encara al Parlament segueixen amb la seva cantarella xenofòba i racista que els ha portat a la situació on es troben.

Han tornat a atacar l’escola catalana, un dels seus objectius preferits. Martin Blanco ha carregat contra la immersió i contra la fi del concert a les escoles que segreguen per sexe, afirmant que els centres catalans s’adoctrina. Parlant d’un problema de llibertat i compara el Govern amb els règims comunistes amb l’esglèsia. Parla de la llibertat dels pares a escollir el centre que vulguin. Parla d’adoctrinament amb un exemple de gentilicis com madrileny o extremeny en un llibre com estràngers. Critica que el català sigui l’ùnica llengua vehicular com a cas únic al món de política totalitària.

El seu afany de destrucció per la llengua catalana i Catalunya en general es l’ADN d’aquest partit que lògicament ha mort pel seu odi feixista que no s’aguanta per enlloc. Parlen de llibertat, precisament els que la volen prohibir i imposar la seva llengua única i la seva ideològia. Quan no hi ha arguments, la tàctica es barrejar els temes per embolicar la troca. De fet ningú questiona la llibertat dels pares per escollir l’escola que vulguin pels seus fills basada en el seu criteri amb diferents factors totalment respectable i licit. De fet des d’aquest punt de vista es totalment respectable segregar per sexes o no per exemple. El que es parla es retirar el finançament públic en aquest tipus d’escoles que segreguen precisament per anar contra els criteris del Govern basats en estudis i que lògicament com en tot han de marcar la frontera per generar despesa pública o no, que es molt diferent. Respecte els exemples aquests ridículs de gentilicis d’un llibre, sona al comisari que vigila en els patis de les escoles la llengua que es parla, i que naturalment ha quedat demostrat que es mentida. Per últim dir que la llengua propia del territori sigui la vehicular a l’ensenyament com en tots els llocs del món es totalitari, realment fantàstic. Curiosament si fos el castellà el seu silenci seria atronador.

En definitiva, van començar com un partit de fanàtics que pretenien eliminar la llengua catalana de tots els àmbits i acabaran amb el mateix objectiu per bandera, que suposo que deu formar part d’alló que sempre diuen de les preocupacions reals de la societat.

Les últimes fuetades.