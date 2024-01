LES DESIGUALTATS CREIXENTS

Oxfam ens explica en un informe recent que els 5 homes més rics del món han duplicat la seva fortuna des de 2020, i per contra gairebé 5 mil milions de persones s’han empobrit en el mateix temps.

Aquest contingut el trobem en aquest informe de desigualtat de l’organització que ha publicat pel Fòrum Econòmic Mundial. Calculen que poden ser necessaris més de dos segles per erradicar la pobresa i parla d’aquests 5 homes com Elon Musk (Twitter), Jeff Bezos (Amazon) o Warren Buffet (inversor) entre d’altres. Ens descriu que la seva fortuna ha passat de 405 mil milions de dolars el 2020 a 869 mil milions el passat curs. Un augment de 14 milions de dòlars per hora per cada un d’ells. Tot molt marejant. Per altra banda 7 de les 10 empreses més grans del món té un multimilionari com a president. A l’altre costat aquests prop de 5 mil milions de persones veuen com la seva pobresa ha augmentat i proposa donar prioritat als serveis públics, una regulació de les grans empreses, eliminar monopolis i impostos sobre els beneficis excessius. De fet com exemple el valor de mercat de les mega empreses es de 10,2 bilions de dòlars i això ès més que el PIB combinat de tots els països de l’Àfrica i Amèrica Llatina.

De fet ens diuen que aquestes empreses creixen a costa de la resta de la població i les desigualtats privatitzant serveis públics i patrocinant l’evasió fiscal per exemple.

El món no va pel bon camí, almenys pel conjunt, i el capitalisme desbocat ens porta a aquestes desigualtats sense fí i en augment. No es pot prohibir l’èxit empresarial nomes faltaria, però si que s’ha de regular la democràcia perquè això no afecti el conjunt de la ciutadania, una empresa no pot se el lobby amb més poder que un Estat, ja que el sistema democràtic s’ensorra i la ciutadania queda indefensa i en mans privades. No es poden generar aquestes desigualtats amb el que suposa. El servei públic patrocinat per la ciutadania ha de ser primordial. No pot ser que un 1% de la població mundial tingui més riquesa que el restant 99%. No hi ha res que divideixi i destrueixi una societat que aquestes desigualtats.

S’ha de tornar la societat al centre del sistema, precisament per gaudir-ne amb els seus serveis pagats amb els impostos de tots i que serveixin per ajudar als que es queden més al darrera i no per cobrir de diners als que no ho necessiten. Sempre hi haurà rics i pobres, però una societat tant individualitzada nomes pot portar a l’autodestrucció del global i amb això no hi haurà ni pobres ni rics.

Per responsabilitat, cal aturar les desigualtats creixents i el sistema creat que els envolta.