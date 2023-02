L’ENTERRAMENT DEL 52%

Definitivament, i desprès de servir com excusa dels partits independentistes, superar el 50% de representació al Parlament per donar un pas ferm endavant, el poble els va atorgar aquest 52% que avui queda definitivament en l’oblit i deixa indefensa una societat amb un pam de nas.

Ens diu el President Aragonés que el Pressupost acordat amb el PSOE, de fet assumit pel partit de Govern, seria la millor definició, reforça el rol del de Govern i el projecte de legislatura, i rebutja que es dilueixi aquesta majoria esmentada i insta a Junts a sumar-se a aquest nou 51% amb el comandament pel socialisme espanyol. Diu que no es un acor de legislatura i que son disponibles per dur a terme les iniciatives per dedicidir el futur de Catalunya democraticament. Mentrestant les grans infraestructures imposades en el mateix i la centralitat ara posada en Salvador Illa i la sucursal catalana del PSOE on per cert es recorda un i altra cop a mode d’humiliació escoltem com posen els interessos dels ciutadans per davant i la seva prosperitat afirmant que no hi haurà un referèndum a Catalunya, cosa que diu Aragonès no ha demanat.

Realment del que havia de comportar aquest 52% tant esperat i demanat al que hem vist es un món totalment diferent. No tant sols no hem fet efectiu el mandat popular del referèndum de l’1 d’octubre, sinó que hem enterrat aquest mateix, hem pactat amb els nostres repressors a canvi absolutament de res, hem col·laborat amb un Estat que teniem desbordat i contra les cordes, i ara a Catalunya hem trencat aquesta majoria posant Esquerra a les mans del socialisme espanyol i donant-li ales de centralitat de país imposant les seves polítiques per un pressupost que en una legislatura normal seria el més important, però recordo que a Catalunya hi havia un altra prioritat ara oblidada en un calaix i cada cop més desvirtuada com diu el President per reforçar un Govern de fireta i un projecte de legislatura que evidentment no inclou la culminació del procés, ni assumeix el que va votar el poble.

Ens refreguen per la cara que no hi haurà referèndum, i tenen raó, no n’hi ha perquè Espanya mai el pactarà, i perquè donen també per enterrat l’1 d’octubre com a validació del poble de Catalunya per l’autodeterminació, i tot això amb la col·laboració interessada del que creiem una part de l’independentisme, i nomes per acabar una legislatura autonòmica i recollir les engrunes de poder el màxim temps possible.

Han enterrat el 52%.