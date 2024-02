LA VERGONYA ES REPETEIX

Sense categoria

Ho han tornat a fer, com si res hagués passat, benvinguda al Borbó i sopar a la mateixa taula dins la inauguració del Mobile. Uns fets que es van repetint i que dona idea on hem arribat i la falta de respecte a la societat catalana.

Ens pretenen vendre que el President cataà evita la rebuda del Rei i així el rebutja com un sol home. La realitat ja la sabem i és molt llunya a tot això. Som sempre rere la façana i el fum, hi ha la vergonya, de fet no ha participat en el besamans al monarca, encara que posteriorment l’ha saludat davant les càmares i s’ha sumat a la foto oficial amb Felipe VI i Pedro Sanchez. Posteriorment el sopar oficial a la mateixa taula davant per davant i sense cap vergonya.

Segurament son gests i tots els mitjans afins destacaran l’importància economica del Mobile i fins hi tot ens diran allò de que no es pot deixar una cadira buida i donar el protagonisme a qui no l’hauria de gaudir. La realitat es que una cadira buida molts cops és més plena i cridanera que quan hi ha algú a la mateixa. Que la Fira Mobile te una gran importància no hi ha dubte, però la societat catalana també mereix un respecte molt per damunt de qualsevol Fira. No es pot intentar esborra la història i el comportament i famòs discurs del Borbó el 2017 on es va posicionar contra Catalunya i ens va expulsa barroerament del seu regnat. Va ser un “a por ellos” més i això no es pot oblidar com han fet els nostres partits i dirigents principals. Anar a fer la gara gara al monarca cada any es d’una mesquinesa terrible, i encara ho és més quan conscients del tema intenten fer veure el que no es i vendre una imatge que no es real. El trencament del 2017 si et vols fer respectar com a poble hauria de ser total i no pots assistir a un sopar com si tal cosa i deixant el poble de Catalunya a l’alçada del terra i sense mereixer cap respecte.

La reculada dels nostres dirigents el 2017 no els dona dret a humiliar a la gent d’aquesta manera, hi pot haver mil fòrmules, des d’enviar algú de tercera fila per representar la Generalitat a simplement no assistir-hi i reunir-se nomes amb els organitzadors, la resposta de donar una imatge de normalitat total i cap problema no veig quin rèdit ens pot donar.

Una vergonya aliena que es el millor símptoma de la falsa normalitat que ens volen imposar.