LA MENTALITAT DEL 155

El front comú que demana el President Aragonés per la lluita contra PP i VOX i els moviments de Junts posteriors a les Eleccions ens donen un altre cop la visió dels partits teoricament independentistes, que no han entés res i que segueixen amb la seva mentalitat del 155.

Un Front amb un nexe d’objectiu com ja he dit i per si no fos poc amb la participació dels Comuns. Alhora Junts ens diu un dels seus candidats principals a encapçalar la seva llista, en Jaume Giró i la seva tàctica basca amb PNV o Bildu com referents i el pensament que entre Res i un referèndum hi ha moltes coses. El tercer en discordia, la CUP, ni hi és, ni se l’espera.

La tàctica de la submissió absoluta dels nostres partits no ha canviat amb l’avis electoral. El dia següent ja hem vist que no han variat la seva identitat i tornaran a apel·lar al xantatge emocional que molts i espero cada cop més ja ens hem alliberat. Ara toca la pastanaga del front comú, però alerta, no per la independència, per la lluita contra una victòria de PP i VOX a Espanya, de fet aixó per qualsevol elector si ho creu, es una invitació a votar al PSOE com antidot, no cal ser politoleg. Un altre tema es afegir els Comuns, ells legitimament ja tenen els seus interessos a Madrid, que evidentment no passen per la independència catalana, per tant no tindria cap sentit o més ben dit es destaparia el nou engany. En tercer lloc, ningú es pot creure que la lluita fraticida autonomista dels nostres partits i una al·lergia constant a cap unitat, ara de cop i volta faci un canvi tant radical.

Pel que fa a Junts, Giró ens torna a vendre un lideratge a l’estil Trias i en aquest cas amb el mirall basc, una greu errada històrica, ja que com sabem el seu context i situació poc te a veure amb el nostre i apart ens vol vendre un peix al cove actualitzat que diu te molt de recorregut, o sigui tornem al passat i guanyem 30 anys més pel cap baix. Ens diu que 10 anys de lluita, unes lleis aprovades, un referèndum guanyat i una Declaració congelada al Parlament ara ens porta un altre cop al 77 i l’autonomisme de sempre.

No hi ha dubte que la mentalitat del 155 impera en els nostres partits, i la societat catalana no pot caure en aquest nou engany i ha de seguir amb les properes eleccions aquesta revolució del vot com a pas imprescindible i de dignitat per acabar amb aquesta farsa.