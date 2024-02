LA IMPUNITAT PER BANDERA

Sense categoria

Veiem com anul·len una multa al locutor Federico Jimenez Losantos, no calen més consideracions per demanar fer esclatar cerveseries a Alemanya en repressalia per l’alliberament del President Puigdemont quan hi va estar detingut.

Efectivament, una multa de gairebé de 20000 euros per comentaris d’aquest estil a l’alliberament del President Puigdemont l’any 2018. l’Audiència Nacional ha anul·lat ara aquest import inflingit per la Comissió Nacional de Mercats de la Competència CNMC. El locutor va qualificar la decisió del Tribunal alemany de clatellada a Espanya per par de la Unió Europea i va avisar que no ho perdonarien amb paranoies tals com recordar els 200 mil alemanys ostatges a les Balears o la petició ja dita de les cerveseries de Baviera entre d’altres. De fet la CNMC va considerar que creava un clima d’hostilitat cap a la ciutadania alemanya, que ara l’Audiencia Nacional, institució hereva del franquisme ho transforma en llibertat d’opinió i que no poden ser considerades com injurioses a cap col·lectiu.

Escoltar l’Audiència Nacional parlar de llibertat d’opinió, quan Valtonic va haver de prendre el camí de l’exili per dir en una cançó que “los Borbones eran unos ladrones”, cosa prou demostrada avui en dia, o el cantant Pablo Hassel també empresonat ja fa 3 anys i tractat com un gran criminal pel simple delicte de les lletres de les seves cançons senzillament fa riure. En Losantos deixa ben clar que els Tribunals alemanys no valen, i nomes son vàlids aquests hereus de la justicia franquista. Realment les seves paraules inciten a l’odi contra un col·lectiu en aquest cas l’alemany i per tant la multa era prou justificada.

Un cop més veiem la doble vara per medir les coses, pel enèmics del règim i per les persones del propi règim com Losantos, un miserable que n’ha dit de l’alçada d’un campanar i segueix sota el paraigues del Règim espanyol com si res, el mateix que es capaç d’aprofitar la mort d’un turista per una aturada cardiaca en un aeroport amb accions criminals del Tsunami o titllar de terrorisme la concentració a l’aeroport o inventar moltes i moltes proves amb informes falsos policials per implicar a persones sempre relacionades amb Catalunya. En definitiva una nova vergonya d’uns Tribunals totalment desacreditats i sense cap control, on els jutges han perdut la seva funció per passar a treballar per un règim que no admet dissidència ni altres opinions diferents a l’oficial.

Una nova mostra de la impunitat per bandera d’aquests personatges tant foscos.