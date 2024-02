LA ILP DE LA VERGONYA

Sense categoria

Ahir, la Mesa del Parlament va admetre la ILP presentada per Solidaritat per la independència per tornar a debatre a la cambra la Declaració d’independència del 2017. Les reaccions i el sentit del vot fan venir força vergonya.

El resultat va ser que els dos representants de Junts van votar a favor, el de la CUP també, Esquerra es va abstenir i els dos membres socialistes van votar negativament. De fet la unió en aquest cas de Socialistes, Populars, VOX i Ciudadanos amb la mateixa línia d’amenaça i demanant la retirada de la mateixa per anticonstitucional i no entrar dins les funcions del Parlament ha provocat aquella unió que es reflecteix quan parlem de temes democràtics o nacionals, en aquest cas els dos alhora, una prova més de quin son realment els blocs existents que els nostres partits sembla intenten modificar amb l’absurd de dreta i esquerra o amb les preferències a Madrid creant diferències on no n’hi ha cap.

Tanmateix els del vot abstenció al millor estil convergent de l’època diuen que no volen crear falses expectatives, quan ells precisament van de bracet d’un d’aquest bloc anterior a canvi de res i han fet el possible per posar fre al procés d’independència tornant al més pur estil autonòmic, i de fet aquests gurus que saben que li interessa a la gent o quina es la seva expectativa ja els hem vist massa, i potser haurien de saber que ell son allà ja que son representants escollits per la gent, que es diversa i te la llibertat de saber quina es la seva expectativa i que li interessa i que no, sense cap tutela patètica com aquesta. Els que han dit que si Junts i la CUP, potser haurien de deixar de jugar amb aquest cinisme. Uns eren el Govern el 2017 i altres hi donaven suport en la part nacional i per tant saben que aquesta iniciativa arriba 7 anys més tard de desobeir les pròpìes lleis de desconnexió aprovades per la cambra i de no fer efectiva una Declaració d’independència en base al resultat del referèndum ja fet. Van fer marxa enrere, no tenien res previst, i ara amb una majoria independentista a la cambra tampoc hem vist que fessin activa la Declaració en cap moment, i ens volen fer creure que aquesta ILP en aquesta direcció els dona la solució.

A la part positiva, es veure el revulsiu que pot provocar si les signatures son moltissimes i la vergonya aliena que els hauria de provocar als nostres partits que encara en voldran treure rèdit i convertir aquesta iniciativa en la ILP de la vergonya.