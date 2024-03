LA FARSA DEL RACISME

Sense categoria

El racisme no hi ha dubte que és una xacra a erradicar dins la societat, però quan aquest perd el seu sentit original, es desvirtua i no te el mateix significat i en tenim un exemple ben clar.

El futbolista del R.Madrid, Vinicius Jr. ha estat l’heroi d’una campanya des del seu propi club, el club de l’Estat espanyol i de tots els mitjans que l’acompanyen per presentar-lo com la víctima del racisme més gran de l’univers i gairebé un candidat al premi Nobel de la Pau per tot el que ha de suportar. De fet el veiem l’altre dia en el darrer capítol d’aquest sainet amb llagrimes als ulls deixant anar que es pensava seguir en el futbol si tot seguia igual. Tot això sempre amanit per aquests periodistes a sou, el que es coneix per la Central Lletera, per fer la feina bruta del club blanc.

La veritat, és que els càntics de “mono” per exemple en relació al seu color de pell o altres similar evidentment son rebutjables en qualsevol situació, de fet no recordo que els mateixos mitjans o periodistes hagin dit res dels càntics que els darrers anys hem sentit contra Catalunya i els catalans en general amb tota mena d’insults i que no consideren racisme i afecten a tot un col·lectiu de prop de 8 milions de persones es veu amb menys drets que aquest jugador.

Si parlem del mateix, veiem que és una persona amb mal comportament, sense cap educació ni valors al camp, i un mal exemple com esportista i persona. Burla i provocació constant cap a la grada i sempre en tots els saraus com a provocador com hem vist reiteradament. Això poca cosa te a veure amb el seu color de pell i és podria dir igual si fos blanc, groc o blau. En aquest cas i segurament més que mai uns esportistes seguits per milions de persones i exemple de la part jove de la societat han de ser molt curosos amb els seus valors i el seu comportament com a persona, ja que tenen una responsabilitat, no son persones anonimes i per tant aquest miserable si que pot ser considerat racista ja que ens transmet el missatge que el seu comportament mesquí és vàlid simplement pel seu color de pell, i això ens hauria d’ofendre a la resta i censurar-lo definitivament.

Tinc clar que aquest mateix jugador amb un altra samarreta seria titllat de provocador i mala persona sense importar el seu color de pell, és una evidència.

Cal dir prou a la farsa del racisme.